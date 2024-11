Adamari López revela su momento más candente con Toni Costa: “¡En un baño de hospital!”

Si algo tiene la presentadora puertorriqueña, Adamari López, es sinceridad a la hora de contar anécdotas de su vida y privacidad si se trata de lo que fue su relación con el bailarín español, Toni Costa, especialmente por la salud mental de la hija de ambos, Alaïa.

Pero recientemente hubo un cambio que sorprendió a muchos en redes cuando Adamari se atrevió a contar una de sus intimidades con el bailarín, de quien está separada pero mantiene una bonita amistad.

Para nadie es un secreto que en el programa de Ada y Chiqui De Show, no hay filtro que valga. La conductora y su compañera Chiquibaby dispararon la temperatura de su audiencia con sus confesiones más personales y dejó a más de uno en shock.

Embarazada con mucho deseo sexual

Resulta que la co-presentadora de Desiguales habló sobre los momentos de más apetito sexual que vivió durante su relación con Toni Costa y de cómo se las ingeniaron ambos famosos para saciar esas ganas que sacó risas y otras confesiones.

Adamari López le aseguró a su amiga Chiquibaby que cuando estaba embarazada se le generaron picos de deseo sexual muy altos.

“A mí me entró muchísimo morbo, bueno, no quiero decir morbo, me daba muchos deseos de tener relaciones en ese momento”, dijo Adamari si tapujos.

El deseo traspasó la puerta de un hospital

Pero esta confesión no quedó alli, ya que en otras oportunidades habló del tema. Lo que sí es lo nuevo y se torno interesante la conversación es que López reveló que su deseo traspasó las puertas de un hospital.

“Cuando estaba en el baño de la habitación del hospital se me ocurría que yo quería, me daban deseos, así que nos metíamos en el baño del hospital”, dijo picarona.

“Es verdad cuando uno está embarazada te da unos deseos tan fuerte q eso es todo los días 🔥”, “Yo tb fui gozosa en mis embarazos”, “Uff mi primer embarazo fue pura lujuria y mi marido siempre con el miedo por si pasaba algo 😂😂” “Es todo corazón cuándo están embarazadas es más Rico tener intimidad”, son algunos de los comentarios recibidos en las redes.