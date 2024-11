¿Lo confirmó? Galilea Montijo contó todo sobre su embarazo a los 51 años y esto fue lo que dijo

La conductora del programa “Hoy”, Galilea Montijo, esta súper feliz en su nueva relación con el entrenador español Isaac Moreno, con quien ya tiene un poco más de un año de romance y desea ampliar su familia. Las críticas en torno a ellos creció por la diferencia de edad y de salario de ambos.

PUBLICIDAD

Solo hay ocho años de diferencia, él tiene 43 y ella 51, pero esto no ha sido bien visto por los internautas, que agregan que él está con ella por su dinero, pues gana más que él. A estos señalamientos ellos fueron enfáticos en una entrevista a la revista Caras.

“Tengo 43 años, no tengo 20, no soy un chavocho (jovencito). Obviamente ella gana más que yo, pero yo también trabajo, hago mis campañas, e incluso también ayudo a mis padres, pero entiendo que el chisme es lo que le gusta a la gente, y más si se trata de una famosa que sale con un desconocido”, se defendió Isaac. Mientras que con la edad Galilea fue enfática: “Son sólo ocho años los que le llevo. A los ocho no pude haber sido su mamá, ¿estás de acuerdo?”.

“Vamos por etapas. Mi matriz aún funciona”

La conductora de televisión está enfocada en su deseo de ser madre otra vez, pero ahora de una niña, es por eso que ellos tienen planeado viajar a inicios del próximo año para ahondar más en el asunto y conseguir mejores alternativas médicas.

Hay que recordar que Galilea tiene 51 años, por lo que la edad resulta una gran limitante para gestar naturalmente. En un encuentro con la prensa, durante este fin de semana, Galilea se sinceró y habló sobre su embarazo y en la etapa en la que se encuentra.

“Yo sí me sigo sintiendo de 30, pero mi cuerpo ya no. Estamos en la búsqueda de las mejores opciones. Desgraciadamente no hemos podido viajar. Encontramos un lugar que se acerca mucho a lo que estamos buscando, porque tengo matriz, pero mi cuerpo ya hace varios años... Tuve una menopausia muy temprana, a los 47 años, entonces, mi matriz funciona, lo que no me funcionan son los ovarios”, explicó.

Le consultaron si tiene planes de adoptar en dado caso que no pueda quedar embarazada y aseveró: “El adoptar es un acto de amor maravilloso en este mundo, (pero) cuando estás en este proceso vas por etapa: la uno, ya no puedes con tratamiento... Vamos como quitando las opciones conforme pasa el tiempo. Ahora estoy en la etapa de que yo puedo (embarazarme), que tengo que hacerme los análisis para ver si se acerca (es compatible) ese ovario a ‘comprar’, aunque se escuche muy feo”.

Detalló que aún su cuerpo puede retener óvulos, y que si no se puede, entonces lo tomará como una señal divina, porque no se “pelea ni con la vida, la naturaleza, ni con Dios”. Además, acotó que ambos ya tienen hijos maravillosos