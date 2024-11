Laura Pausini desmiente Marilyn Cote y niega conocerla: “No tengo idea de quién es”

El nombre de Marilyn Cote acaparó todos los titulares tras las denuncias que recibió, en las que se expuso que a pesar de ser abogada, fungía como psiquiatra, además de otras mentiras que mencionó sobre su vida, incluyendo su amistad cercana con Laura Pausini, quien ya realizó sus primeras declaraciones al respecto.

Marilyn Cote se volvió tendencia en redes sociales tras la exposición de todas sus mentiras. A pesar de no tener estudios en el campo, se presenta como psiquiatra y recetaba medicamentos controlados de manera ilegal a sus pacientes en Puebla y presuntamente en Estados Unidos.

Usuarios de redes sociales fueron los encargados de desmentir lo dicho por la supuesta psiquiatra, que se jactaba de ser egresada de prestigiosas escuelas como Harvard y la Universidad de Oslo, no obstante, no hay registro alguno que avale estas afirmaciones.

Laura Pausini dice no saber quién es Marilyn Cote

Entre las calumnias de Marilyn Cote, destaca su supuesta amistad con Laura Pausini, quien habría sido su compatriota, ya que la abogada afirmó haber nacido en Italia, sin embargo se comprobó que es originaria de Tlaxcala.

Cote sentenció tener más de 20 años de amistad con la intérprete de ‘Víveme’, por lo que sus fanáticos se dirigieron a sus redes sociales para cuestionarla, de tal manera que Laura Pausini respondió: “Mucha gente me está preguntando eso, no entiendo por qué. No tengo idea sinceramente de quién es, pero veo en su página algunas fotos conmigo, ¡Quizás es una fan! ¿Por qué todo el mundo me pregunta eso? ¿Me pueden explicar qué está pasando con esta señora?”

De esta manera, en una publicación de la cuenta de X conocida como ‘La Tía Sandra’, se leen comentarios como: “Ni Judas traicionó como la Pausini”, “Como decía ser italiana usó a la única artista italiana que reconoce”, “Esta señora es una estafadora, no es nada de lo que presume ser, ni abogada, ni psiquiatra y ningúna de sus fotos es real” y “Se ve el photoshop desde lejos”.