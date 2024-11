¿JLo ya es suegra?: así captaron a uno de sus hijos en un momento romántico

La cantante Jennifer López está rehaciendo su vida tras el divorciarse del actor Ben Affleck. Ella está ahora más que nunca centrada en sus hijos, en compartir mucho más con ellos e, incluso, con los de Ben, porque no desea perderse nada de Emme y Max, de 16 años.

En algunas oportunidades los gemelos la acompañan para hacer sus compras o salir a pasear. Se disfrutan, pero la salida del fin de semana estuvo enmarcada por un hecho notorio, que fue captado por los paparazzi y que involucró a Emme.

JLo, estaba junto a sus gemelos a la salida de un local, pero en el vale parking los fotógrafos los estaban esperando y ellos no se habían percatado. Los primeros en salir escoltados fueron los adolescentes, que iban acompañados de un guapo chico alto, rubio y delgado. Detrás, Jennifer.

A Emme la tapó uno de los guardaespaldas, por lo que estaba muy confiada tomada de la mano, hasta que vio a los paparazzis. Visiblemente nerviosa, comiéndose las uñas, soltó a su presunta pareja, quien también se notó incómodo y también sorprendido al ver a la prensa. Los guardaespaldas trataron de evitar el momento, pero fue imposible.

Los internautas comentaron el hecho: “Su novio súper guapo”, “¡Qué bueno! hasta hermoso el novio”, “Respétela vida privada y los hijos de los artistas” y “Que lindo el novio😭😍”.

Ya la pareja quedó al descubierto. Esta no es la primera vez que los lentes captan a Emme en plan de romance. Este mismo año, el Día de San Valentín, recorrió la alfombra roja en el lanzamiento de ‘This is Me... Now’, el nuevo álbum de su madre, tomada de la mano de un chico, que no es el mismo con el que la capturaron este fin de semana.

Jennifer también causó por este galán

La también actriz de 55 años desató polémica, pero no fue por un nuevo romance, sino por el guardaespaldas que la cuida. Es un apuesto hombre que está acaparando miradas, especialmente desde que agarró notoriedad en Londres.

El hombre no solo al resguarda de los paparazzis, sino que también la ayuda a bajarse o subirse de su camioneta. Hasta es poco lo que se conoce de él. Se sabe que tiene cerca de un año trabajando al lado de la “Diva del Bronx”, pero ahora que está sin Ben, ha tenido más protagonismo a su lado.