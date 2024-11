“¿Festejando la muerte de su hermana?”: esto hizo Laura Zapata mientras Ernestina Sodi era velada e indignó

Laura Zapata se encuentra en el ojo del huracán luego de conocerse la muerte de su hermana Ernestina Sodi, quien en vida destacó como periodista, escritora y modelo. Fue el pasado 9 de noviembre cuando su hija Camila Sodi confirmó la muerte de su madre tras sufrir dos infartos y permanecer varios días hospitalizada en Ciudad de México.

La mala relación que ha mantenido Zapata con sus hermanas, la ha dejado en el medio de la triste noticia, pues aunque los primeros días se mostró conmovida por su fallecimiento, prefirió hacerse a un lado y no estar presente en sus últimos días, así como tampoco en su funeral.

“Si puedes, dile a tu mamá al oído que la quiero, que nuestras diferencias se queden en el olvido, y que sigo rezando por su salud. Los milagros existen, sigamos orando”, fue el mensaje que la actriz le dio a Mariana Sodi para que le hiciera saber a Ernestina durante su hospitalización.

Esto hizo Laura Zapara tras la muerte de su hermana Ernestina Sodi

Laura Zapata se encargó de dejar claro que no formaría parte de la despedida de su fallecida hermana, para no causar polémica y que fuera la memoria de Ernestina lo más importante. Además, lejos de llorar su muerte, acotó que celebraría la vida, luego que su pérdida le recordara la fragilidad de la vida.

“Lo último que haremos es mandar una corona a nombre de la familia Sodi Zapata, y que descanse en paz”, expresó.

Sin embargo, se ha llenado de duros señalamientos luego que el pasado fin de semana, en medio de la muerte de su hermana, se reuniera con su familia paterna y apareciera muy sonriente rodeada de varios familiares.

“Después de la pérdida de mi hermana Ernestina, quiero expresar mi gratitud por la vida y la oportunidad de sanar. A pesar de nuestras diferencias, he encontrado paz y cierre. Me enfoco en mi bienestar y en compartir amor y positividad con aquellos que me rodean. Ayer me sentí llena de amor y apoyo en un momento difícil. Mi familia paterna, mi refugio y mi consuelo en momentos de dolor, me siento afortunada de tener una familia que me brinda amor y consuelo. Primos, primos hermanos, sobrinos se dieron cita ayer en mi casa”, escribió junto a una alegre postal.

Internautas mostraron su rechazo ante el posado de la artista, pues consideran que su sonrisa parece estar celebrando la muerte de Ernestina.

“Estaba festejando la muerte de su hermana señora? Así parece en la foto… creo muy desatinada reunión…”, dijo un usuario en su publicación.