El ‘crudo’ mensaje que Laura Zapata dedicó a Ernestina Sodi tras su muerte: esto dijo

El 8 de noviembre, Ernestina Sodi, murió a los 64 años de edad, luego de ser internada debido a dos infartos que la mantuvieron luchando por su vida por tres semanas en terapia intensiva.

Fue su hija, Camila Sodi, quien ocupó sus redes sociales para anunciar la dolorosa noticia a través de sus Instagram Stories, donde dejó ver una fotografía de su madre seguido de un conmovedor mensaje en el que se podía leer: “Ernestina Sodi, mi mamá, abuela de mis bebés. Noviembre 8, 2024. Descansa en paz”.

Tras este anuncio, fue Thalía quien se unió al dolor de su sobrina, lamentando la muerte de su hermana Ernestina con una serie de fotos inéditas y un conmovedor mensaje en redes sociales donde escribió: “El mismo sol, el mar, la brisa y el amor en una sola persona. La alegría,la resiliencia, la bondad y la vida misma en todo tu ser Ernestina” y añadió: “No sabía que mi corazón se podía seguir rompiendo otro poquito más, dándome un dolor nuevo totalmente indescriptible. El dolor del que pierde a un hermano”.

Thalía La cantante compartió un emotivo mensaje con fotos inéditas junto a su hermana (Instagram)

Laura Zapata reacciona a la muerte de su media hermana Ernestina Sodi

La última en dar sus últimas palabras a Ernestina Sodi fue su media hermana Laura Zapata, de quien se mantuvo distanciada por muchos años, luego del secuestro que vivieron y que fue el motivo que año después las mantendría alejadas una de la otra.

Fue en un encuentro con los medios de ‘Despierta América’ que Laura Zapata habló de la muerte de su media hermana, Ernestina Sodi, declarando: “Ha sido una cosa muy dolorosa, de alguna manera triste, me ha dado mucha pena que Ernestina haya partido a los 64 años”.

Esto no es todo, pues añadió un desgarrador mensaje en el que dijo: “Lo único que puedo decir es que Dios la acompañe, que Dios la bendiga, que tenga un regreso a casa lleno de luz, lleno de cariño y que vuele alto y que Dios la perdone y la reciba en sus brazos, en su casa y a sus hijas y a sus nietos y a su familia les deseo resignación”.

Laura Zapata La actriz se pronunció sobre el fallecimiento de su hermana (Instagram)

No solo ofreció sus condolencias, Zapata también recordó algunos detalles de su convivencia con Ernestina, de quien, por años, estuvo distanciada luego ser víctimas de un secuestro que la villana de telenovelas fuera acusada como la culpable de dicho delito: “Claro que tengo muchos recuerdos, muy felices, muy lindos y me quedo con todos los recuerdos, forman parte de toda nuestra historia: recuerdos lindos, recuerdos difíciles, recuerdos tristes, recuerdos dolorosos como es la vida”.

A su vez, enfatizó que no asistiría al funeral de su media hermana, pues no deseaba que se convirtiera en un asunto mediático: “No voy a asistir a los funerales de ninguna manera porque considero que sería desviar la nota. No, yo quiero que la nota sea que ella se fue, que ella partió, no que si, Laura vino, Laura no, no. Yo hablé con mis hijos, con Claudio, con Patricio y lo último que vamos a hacer es mandar una corona a nombre de la familia Sodi Zapata y que descanse en paz. Pues mira, yo lo único que te puedo decir es que no vamos a llorar, bueno, yo, no hablo en plural, su muerte, sino vamos a festejar su vida. Gracias. Los quiero”.

¿De qué murió Ernestina Sodi?

Hasta el momento se ha llevado con discreción la salud y muerte de Ernestina Sodi, se dio a conocer que los motivos por los que había permanecido internada durante 22 días había sido a causa de dos infartos que terminaron por romper la vena aorta, manteniéndola en terapia intensiva.

Fue Gustavo Adolfo Infante quien compartió cómo fueron los últimos momentos de la madre de Camila y Marina Sodi, revelando que había sido desconectada, tras firmar la voluntad anticipada de la hermana de Thalía: “Ya no hicieron más por salvarla. No ha habido declaraciones por parte de la familia, pero había firmado una voluntad anticipada la misma Ernestina y ya no pusieron para revivirla. Estaba en terapia intensiva”.