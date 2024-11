¿Ángela Aguilar perderá su corona de ‘Mujer del Año’? Un detalle levanta sospechas

El reciente nombramiento de Ángela Aguilar como “Mujer del Año” por la revista Glamour ha causado una tormenta de críticas y opiniones divididas en redes sociales. La cantante, quien ha destacado en el ámbito musical con su interpretación de éxitos como “Qué Agonía” y su posicionamiento como una de las voces jóvenes más influyentes en la música regional mexicana, enfrenta una controversia marcada por su relación pública con el también cantante Christian Nodal.

PUBLICIDAD

Un comentario que encendió la polémica

La controversia se exponenció cuando Ángela concedió una entrevista para ABC News Live, en la que decidió aclarar ciertos rumores sobre su fugaz romance con Nodal. Ángela, tratando de minimizar el impacto que su relación pudo haber tenido en las personas involucradas, aseguró que “todas las partes estaban de acuerdo” y que no hubo “corazones rotos”.

Ángela Aguilar Imágenes de: 'Good Morning America'

Esta afirmación generó un revuelo en redes y provocó la reacción de Cazzu, quien se había mantenido en silencio.

En un episodio del podcast PLP, Cazzu aprovechó para responder a las declaraciones de Ángela, afirmando que sus palabras fueron totalmente desacertadas y poco empáticas. “Se habló de mis sentimientos en boca de alguien que no me conoce, que no sabe cómo yo la pasé. Se dijo que no se rompió un corazón y que aquí nadie sufrió, yo sufrí muchísimo. Se rompió muchísimo más que un corazón, se rompieron muchos corazones, se rompió mucho. Fue un proceso muy doloroso”, confesó Cazzu.

Un título cuestionado y una petición en su contra

Ángela Aguilar en la portada de Glamour Imagen de Instagram: @glamourmexico

A pesar de la polémica que rodeaba a Ángela, la revista Glamour sorprendió a todos al otorgarle el título de “Mujer del Año”, decisión que generó indignación en redes sociales. Los internautas, molestos, señalaron que la elección de la revista estaba basada en la fama y no en los valores que una figura pública debería representar. Esta molestia colectiva llevó a la creación de una petición en Change.org, que exigía que se retirara el título a Ángela Aguilar.

Ángela Aguilar

La petición acumuló rápidamente más de 435 mil firmas, bajo el argumento de que “no debemos premiar a las personalidades simplemente por su fama, sino por las contribuciones significativas que hacen a nuestra sociedad”.

Aunque Glamour no ha emitido una declaración oficial al respecto, usuarios de redes notaron que las publicaciones en las que se destacaba a Ángela como “Mujer del Año” fueron eliminadas de los perfiles de la revista.

PUBLICIDAD

La influencia de Pepe Aguilar y el futuro de Ángela

A medida que esta controversia ha crecido, algunos usuarios en redes han especulado que la carrera de Ángela podría estar beneficiada por la influencia de su padre, Pepe Aguilar.

Muchos aseguran que Pepe “compró” la participación de su hija en los últimos eventos en los que ha aparecido, así como los reconocimientos recientes para limpiar su imagen y preservar su relevancia en el medio artístico.