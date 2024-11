Ellos son los dos hermosos hijos de Penélope Cruz y Javier Bardem: son adolescentes y uno es la copia de ella

Penélope Cruz y Javier Bardem son una de las parejas más ejemplares y sólidas del mundo del espectáculo que tienen 14 años casados.

Los famosos actores triunfan en sus carreras, pero también le dedican mucho tiempo a su vida personal y a sus dos hijos, pues han formado una hermosa familia.

Ellos son los dos hermosos hijos de Penélope Cruz y Javier Bardem: ya son unos adolescentes

Penélope Cruz y Javier Bardem tienen dos hermosos hijos, Leo y Luna, quienes tienen 13 y 11 años respectivamente, pero nunca los muestran.

Y es que los famosos prefieren proteger a sus hijos y no hablan mucho de ellos, ni los muestran en sus redes, pero han sido captados por los paparazzis en algunas oportunidades.

El hijo mayor de la famosa pareja tiene el cabello claro y con rizos hermosos, y se parece mucho a la famosa actriz, así lo dejan ver algunas fotos del pequeño que lo captaron cuando era pequeño.

Y su hija menor, tiene el cabello negro y también rizado, y se parece más a su padre, o así aseguran en redes.

Hace años la pareja fue captada con sus hijos, quienes ya se veían más grandes, paseando en Disney, y el actor los llevaba en un coche a los dos, aunque los paparazzis taparon sus rostros.

Sin duda, sus hijos son tan hermosos como ellos y aunque los actores prefieren no hablar de sus hijos, este año la actriz rompió el silencio y se refirió a ellos, asegurando que son lo más importante para ella y que ha rechazado muchos proyectos y trabajos para estar con ellos en casa.

“Si me ofrecen algo durante el curso o si no es en nuestra ciudad o no es en verano, solo por eso a muchas cosas he dicho que no. Y no me arrepentiré nunca. Porque desde que nacieron hacemos lo posible para estar totalmente presentes en su crianza. Es lo más importante para nosotros. Lo más”, destacó.

Y explicó por qué los ha protegido. “Tengo una norma sagrada y es que no hablamos de ellos. Si algún día tienen un trabajo de cara al público, pues tendrán que aprender a enfrentarse a eso. Pero ahora mismo no toca, solo son dos niños a los que protegemos absolutamente”.

Sin embargo, se sabe que su hijo mayor Leo ha mostrado interés en las cámaras y acompañó a su madre en un evento en Londres de la película Ferrari a finales del año pasado.

“Alguien muy, muy especial para mí está en esta sala, mi hijo. Él es muy especial para mí. Mis hijos son lo más importante en mi vida, obviamente, y no vienen a muchas de estas cosas”, dijo a los medios la famosa en ese entonces.

Por su parte Luna tiene una gran relación con ambos, especialmente con su madre, a quien hasta maquilla y se emocionó mucho cuando la famosa fue nominada a los Oscar en el 2023.

“Cuando se lo contamos, lo único que me preguntó mi hija es si haría una tarta para celebrarlo”, dijo Penélope.