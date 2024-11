¿Quiere superar a Kim Kardashian? Hija de Victoria Beckham tendría ambicioso plan y le llueven los aplausos

A sus 13 años, Harper Seven Beckham está empezando a tomar cada vez más notoriedad en el mundo del espectáculo: protagonizó un gran evento al lado de su madre Victoria. La noche del pasado miércoles 6 de noviembre, ella le entregó a su progenitora el premio “Mujer Emprendedor” en el “Bazaar Women of the Year 2024″, que realiza la revista Harper’s Bazaar cada año.

Victoria está consolidada como una gran empresaria y celebridad en la moda por su impecable estilismo, demostrando que las prendas que ella misma diseña son las mejores para lucir en cualquier momento. El acto se realizó en Londres y la adolescente se robó toda la atención.

Lució un delicado vestido lencero blanco, con una sandalias en el mismo tono. Su cabello suelto, como de costumbre. De acuerdo con la revista Velvet, Harper manifestó: “Estoy muy nerviosa. Estoy muy emocionada de estar aquí presentando el premio a emprendedora, especialmente porque esta noche es un día de escuela, y espero que esto no me meta en problemas”,

Demostrando así lo comprometida que está con sus responsabilidades. Además también mostró la gran admiración que siente por su mamá.

El plan ambicioso de Harper que todos aplaudieron

La hija menor del clan Beckham manifestó que su más grande sueño es tener una marca “increíble”, como su madre, quien ha sido su gran inspiración día a día, porque “ha construido un negocio increíble desde cero y me ha enseñado el valor de trabajar duro, soñar en grande y fijar altos estándares”.

Al lado de su mentora ha aprendido sobre qué es lo que se necesita para tener éxito, y que esto guarda mucha relación con ser amables. Muchos de las personalidades que asistieron esa noche al evento vaticinaron que posiblemente supere a Kim Kardashian y a su propia madre, quien para ella es una mujer asombrosa.

Victoria, muy orgullosa recibió el premio de las manos de su hija. Luciró un espectacular conjunto de blazer oversize y pantalón blanco de seda, con el que se vio altamente refinada, una vez más destacando con su gran estilo y elegancia.

El Daily Mail afirmó que “preparar a Harper para un futuro en los negocios es un movimiento inteligente por parte de Victoria, y ella estará ansiosa por protegerla de los escollos que su hijo mayor Brooklyn experimentó mientras trataba de encontrar sus pies. Sin embargo, según la experta en relaciones públicas Riley Gardiner, de No Strings Public Relations, Harper se encuentra en una posición más rentable que la de Kim”.

Gardiner acotó: “El mayor reto de Harper será abrazar su herencia al tiempo que crea su propia y auténtica voz. La implicación de Victoria puede ir más allá de la simple orientación comercial: podría tratarse de fomentar un entorno en el que prospere la individualidad de Harper”.