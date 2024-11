“Qué madre irresponsable”, Andrea Legarreta le pide a su hija de 19 años un nieto, pero ella le da una lección

Andrea Legarreta es una de las conductoras y actrices más famosas y exitosas de México, pero más allá de eso, también es una gran mamá.

PUBLICIDAD

La famosa tiene dos hermosas hijas que han crecido y son unas señoritas que triunfan en sus carreras, Nina en la actuación y Mía en el canto.

Su hija mayor Mía tiene una relación con el torero Tarik Othon, y ella la apoya al máximo, pues solo quiere su felicidad, además que le cae muy bien su yerno.

“Es un muy buen chavo y lo queremos mucho, es un muchacho encantador”, dijo Legarreta, pues además, conocen a los padres del joven desde hace años.

“Qué madre tan irresponsable”, Andrea Legarreta desata indignación tras pedirle un nieto a su hija de 19 años

Sin embargo, unas declaraciones de Andrea Legarreta han desatado polémica e indignación en redes, pues le pide a su hija de 19 años que le de un nieto.

“Yo le digo a Mía: ‘Mía por favor, dame un nietecito. Mira, tú me das el nieto y yo te lo cuido y tú te vas’”, dijo la conductora.

Sin embargo, su hija está muy clara en su vida y su carrera y no tiene planes ni de casarse por el momento, ni de tener hijos y se lo ha dejado saber a su mamá.

PUBLICIDAD

“Me dice: ‘Mamá, ¿Cómo crees?, estoy muy chiquita”, dijo Andrea, lo que en redes causó sorpresa y aseguran que es “más madura la hija que la mamá”.

“Pero qué mamá tan irresponsable pidiéndole eso a la hija”, “la peor mamá esta mujer, cómo se le ocurre”, “señora su hija no tiene ni 20 años y ya quiere que sea mamá”, “o sea una niña criando a una niña es lo que quiere, que loca”, “pero Andrea es el colmo, no puede ser que tu hija sea más madura y consciente que tú”, “pero qué ejemplo le da a sus hijas, como es que les pide eso a esta edad”, y “por mamás como ellas hay mujeres dando a luz desde pequeñas y niños que no tienen papás responsables”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Sin embargo, Mía sí quiere ser mamá algún día, y le ha dicho a su mamá que quiere tener cinco hijos.

“Le digo: ‘¿Los va a tener él o tú? Ella quiere muchos hijitos, por lo pronto, hay qué ver, la vida da muchas vueltas. Cuando eso llegue a suceder, estaría padrísimo, porque hoy por hoy, ella está feliz, hacen una pareja muy bonita. Como familia los conocemos, los queremos y ¡Qué viva el amor!”, destacó.