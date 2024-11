¿Mejor que Cazzu y Belinda? La inesperada postura de ex de Nodal sobre Ángela Aguilar que incomoda a fans

Ex de Nodal se posici9ona a favor de Angela

La controversia en torno a Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu no para pues el conflicto ha generado un sinfín de declaraciones, desmentidos y una serie de reacciones que siguen captando la atención de la opinión pública.

Todo comenzó cuando Christian Nodal sorprendió al anunciar su relación con Ángela Aguilar. La noticia causó revuelo, ya que en ese momento Nodal aún mantenía una relación con la cantante argentina Cazzu, con quien compartía no solo una relación amorosa, sino también un proyecto de vida y, lo más delicado, una hija en común. La boda de Nodal y Aguilar, llegó poco después de la ruptura con Cazzu, lo cual desató especulaciones sobre una infidelidad.

Noda y Cazzu Por este gesto del cantante aseguran que se veía más feliz con Cazzu que con Ángela (@nodal / @cazzu/Instagram)

Meses después, Ángela Aguilar concedió una entrevista en la que aseguró que no había habido corazones rotos en el proceso y que todas las partes involucradas estaban de acuerdo con la situación. “Todos estamos felices, somos adultos. Sabemos cómo manejar esta situación. No es como lo que ves en redes sociales. Todas las partes involucradas estaban de acuerdo”, sentenció.

Sin embargo, esta afirmación no fue bien recibida por Cazzu, quien, hasta ese momento, había preferido guardar silencio sobre los pormenores de la ruptura. En una inesperada entrevista para el podcast PLP, Cazzu desmintió las palabras de Ángela. “Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento de hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas y que yo estaba en pleno conocimiento”.

Cazzu entrevista PLP Youtube (Youtube)

La cantante argentina dejó claro que había permanecido callada no por indiferencia, sino para reconstruirse y enfocarse en su hija, sin entrar en detalles públicos que pudieran dañarla aún más. La respuesta de Cazzu fue tajante, demostrando que la ruptura con Nodal no había sido tan sencilla como Ángela había querido hacer creer, y que, en realidad, hubo heridas no solo emocionales, sino también familiares.

Ante estos ataques, Nodal salió en defensa de su esposa, señalando que “es una gran mujer” y que él nunca le fue infiel a Cazzu. “Jamás le fui infiel a Julieta. Tengo los mensajes donde se le avisó que yo estaba con Ángela, mi conciencia está limpia”, declaró.

¿Ex novia de Nodal defiende la relación?

Belinda La cantante lanzó indirectas que los fans detectaron (Instagram)

Mientras tanto, la exnovia de Nodal, Belinda, también se vio involucrada en la controversia de manera indirecta. En un evento organizado por ella para celebrar Halloween, Belinda reunió a varias figuras clave en la polémica, incluida Majo Aguilar, prima de Ángela con quien se dice mantiene una rivalidad. Además, Belinda invitó a Estibaliz Badiola, otra de las ex parejas de Nodal, lo que muchos interpretaron como una provocación o “cachetada con guante blanco” dirigida a Nodal y Ángela.

Sin embargo, el giro inesperado llegó cuando Estibaliz dejó entrever que apoyaba a Ángela Aguilar en medio de toda la controversia. “Creo que a esta vida se viene a ser feliz y todos somos libres de ser felices y estar con quien queramos estar”, expresó Estibaliz, defendiendo la idea de que cada persona es libre de tomar las decisiones que considera correctas para su vida.

Aunque también puntualizó que no se sentía en posición de opinar sobre la vida de otros, pues “yo no soy nadie para opinar de la vida de los demás”. Aseguró que, como figuras públicas, todos están expuestos a críticas, pero que lo importante es no dejarse afectar por los comentarios negativos y seguir adelante con la vida.

“Así es la vida, aunque no cantes te critican, entonces hay que dejar ser a todo el mundo”, dijo Estibaliz, sugiriendo que lo más importante es centrarse en lo positivo y no permitir que los comentarios externos afecten la felicidad personal.

Las declaraciones de Estibaliz rápidamente resonaron con internautas y algunos le aplaudieron por ser “mejor que Cazzu y Belinda” y no caer en provocaciones.