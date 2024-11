Fans acusan a Ángela Aguilar de querer compasión a través de este detalle en sus entrevistas

El triángulo amoroso entre Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu sigue siendo el centro de la polémica y ha generado una gran cantidad de reacciones en redes sociales. Desde la ruptura de Nodal con la cantante argentina Cazzu hasta su sorpresiva boda con Ángela Aguilar, el tema ha acaparado los titulares y ha desatado todo tipo de comentarios.

Sin embargo, las últimas declaraciones de las tres partes involucradas han intensificado aún más la controversia. Aunque el motivo de la separación de Cazzu nunca se dejó claro de manera oficial, las redes comenzaron a especular sobre una posible infidelidad por parte de Nodal, quien pronto inició una relación con Ángela Aguilar.

Después de unos meses de especulaciones y rumores, la intérprete de Qué agonía decidió hablar públicamente sobre su relación con Nodal. En una entrevista para ABC News Live, Ángela aseguró que “todas las partes involucradas estaban de acuerdo” con la situación y que “no hubo corazones rotos”. Sin embargo, estas palabras no cayeron bien en Cazzu, quien en su momento había permanecido callada, centrada en su carrera y en su hija. Fue entonces cuando la cantante argentina aprovechó un espacio en el podcast PLP para desmentirla.

“Se habló de mis sentimientos en boca de alguien que no me conoce, que no sabe cómo yo la pasé. Se dijo que no se rompió un corazón y que aquí nadie sufrió, yo sufrí muchísimo. Se rompió muchísimo más que un corazón, se rompieron muchos corazones, se rompió mucho. Fue un proceso muy doloroso”, declaró Cazzu.

Ángela Aguilar cansa a fans justificando sus acciones

La controversia aumentó cuando Ángela volvió a aparecer en los medios al ser nombrada Mujer del Año por la revista Glamour. Aunque ella misma expresó no entender la razón de esta distinción, comentó que se sentía “poco merecedora” del título. Sin embargo, su discurso sobre los errores y el aprendizaje adquiridos a lo largo de su vida, junto a su defensa de los jóvenes a quienes quiere inspirar, no hizo más que generar nuevas críticas.

El nombramiento de Ángela fue muy criticado pero lo que cayó “de la gracia” de internautas fueron las palabras con las que buscó justificar sus acciones recientes. “Me gustaría recalcar que tengo 21 años. Estoy apenas viviendo, aprendiendo a ser, y descubriendo qué quiero ser. A veces me ven con un estilo más maduro y puedo no parecer tan joven en mi comportamiento, pero estoy en ese proceso de aprendizaje y vida”.

Por un lado, algunos la defienden, entendiendo que en efecto, es joven y aún le falta mucho por aprender y madurar pero otros la critican por su actitud “soberbia” y por no reconocer la magnitud del daño que pudo haber causado con su relación con Nodal, especialmente a Cazzu.

Ángela Aguilar

La cantante además, ya había usado la excusa de su edad para pedir que no la molesten lo que ha hecho que intenautas le pidan que deje de hacerlo.

“Otra vez con la edad? 21 años y ya has hecho mucho daño”. “21 años pero bien vividos”. “Para algunas cosas sí le conviene decir que está chiquita”, se lee. La cantante agregó: “Aprendí que la gente hablará de lo que no sabe, y no es mi responsabilidad explicarles nada. Si quiero hacerlo, lo haré, pero no tengo necesidad de justificarme”.

Además, mencionó que ha estado trabajando en su bienestar emocional, incluso acudiendo a terapia para lidiar con los ataques en redes sociales y el daño causado por los “deep fakes” (videos falsos) que circularon sobre su vida personal.