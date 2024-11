Ella es Fernanda Ostos, la actriz y conductora que fue despedida en pleno programa en vivo por René Franco

René Franco ha causado indignación en redes sociales luego que se hiciera viral el maltrato verbal al que sometió a Fernanda Ostos durante una transmisión del programa ‘La Taquilla’ el pasado jueves 7 de noviembre, que terminó con el despido de la presentadora.

PUBLICIDAD

El productor del programa causó rechazo en redes por las palabras de insulto que usó para dirigirse a Ostos, quien ha recibido todo el apoyo por parte de internautas.

“La Ostos puede maquillarse, le vale gorro, verse horrible, no importa, y además sentarse sobre el micrófono y echarlo a perder, no se le escuchó nada, horrible (...) Te ves horrible haciendo eso (poniéndose crema de labios), si quieres sácate los mocos, no tengo problema, pero deja de hacer eso (...) Quiten a Ostos del aire. Nos vemos Ostos, gracias, te pago este”, dijo.

Ella es Fernanda Ostos la conductora despedida por René Franco

Fernanda Ostos es una actriz, conductora y cantante que inició su carrera artística en teatro musical infantil en la puesta en escena ‘La Cenicienta’, bajo la dirección de Enrique Neri. Anteriormente había denunciado haber sido víctima de agresión sexual.

Ostos también apareció en producciones como ‘Hermanos de sangre’, ‘Rent’, ‘Vaselina’ y ‘Desde Gayola’. Además, cuenta con los discos ‘No soy virgen’, y ‘Mi juego favorito’; según IMDB , ha aparecido en programas de televisión como ‘La Querida del Centauro’, ‘Noches con Platanito’, ‘Despertar contigo’, ‘Como dice el dicho’, ‘Fidel’ y ‘Desde Gayola’.

Ante la polémica que enfrenta con René, Fernanda ha salido a defenderse al contar cómo vivió el humillante momento por parte de su compañero de trabajo.

“Así trata Rene Franco a sus compañeras de trabajo… Para quienes no lo saben, comencé a ir a “La Taquilla” hace un par de semanas y acepté gustosamente (sin importar las horas o el tiempo que me hicieran esperar antes de comenzar). Sin embargo, jamás imaginé que me tratarían de esa manera. Al principio lo tomé como una broma, pero en el fragmento que les comparto a continuación, pueden observar cómo, incluso antes de que yo entrara, ya se expresaban de mí de una forma que no me agrada”, mencionó.