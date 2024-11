Él es el hijo de Violeta Isfel que se estrena como protagonista en medio de acusaciones de nepotismo

Violeta Isfel le ha heredado su talento y pasión por la actuación a su hijo Omar, quien comienza a desenvolverse en el medio que ha conquistado su madre desde que era una adolescente. La artista que se ha ganado el cariño y respeto de los televidentes ha presumido la nueva faceta de su hijo pero también ha tenido que salir en su defensa ante la ola de criticas que ha recibido.

En varias oportunidades, Isfel ha contado como sufrió la maternidad al haberse convertido en madre soltera a temprana edad, pero esto no fue un problema para ella continuar con su carrera, sino todo lo contrario, su hijo fue un impulso para conquistar la fama y seguir sumando proyectos a su carrera como artista.

Ahora Omar, se convertirá en todo un galán de telenovelas al aparecer en la serie ‘Incorregibles de Santa Martha’ que se estrenará el próximo 11 de noviembre, mientras que Violeta le dará vida a Gloria, la madre del protagonista.

Así defendió Violeta Isfel a su hijo de las críticas

Tras conocerse que Omar protagonizara a sus 20 años y compartirá elenco con su madre, son muchas las criticas que han aparecido en redes donde lo acusan de nepotismo por lo que su madre no ha dudado en salir en su defensa.

“Eso ya lo vivimos (…) Yo le pinté el peor de los panoramas para que entendiera que no era un juego, es un trabajo y cuando más cansado estás es cuando más tienes que trabajar, cuando más le tienes que echar ganas y yo no te voy a poder acompañar (…) Yo no tengo ninguna decisión, yo no soy productora. La realidad es que él se preparó y se quedó en este casting. Me molestarían si fueran verdad, pero como no lo son ni me van ni me vienen. Yo sé perfectamente el hijo que tengo, las ganas que le ha echado, lo mucho que le ha costado”, dijo.

Omar se habría preparado desde muy pequeño para debutar en las pantallas según reveló su madre por lo que habría labrado un camino para conseguirlo donde fueron distintos castings en los que participó.

“Es un proyecto que está dándole oportunidad a talento nuevo (…) He estado muy contento, muy feliz, ha sido muy retador para mí porque es mi primer protagónico y mi personaje se llama Luis, me saca de mi zona de confort, es todo lo contrario a lo que yo soy”, dijo Omar Isfel en entrevista para Eden Dorantes en su canal de YouTube.