“¿Dejó a Kate Middleton?”, príncipe William es captado con esta famosa modelo muy sonriente y da de qué hablar

Luego que la princesa de Gales, Kate Middleton anunciara que finalizó el tratamiento de quimioterapias por su cáncer, se ha ido integrando poco a poco a su trabajo y las actividades de la realeza.

Sin embargo, en gran parte es el príncipe William quien asiste a estos eventos y recientemente fue captado con una hermosa modelo, desatando sospechas de ruptura o fractura.

“¿Dejó a Kate Middleton?”, príncipe William es captado con esta modelo muy sonriente

El príncipe William viajó a Sudáfrica, pero no lo hizo solo, y es que en una de las actividades en la ceremonia del Earthshot Prize 2024, fue captado con una hermosa modelo.

El hijo mayor de la princesa Diana y Carlos fue captado con la modelo Heidi Klum y también Winnie Harlow en Ciudad del Cabo.

Allí disfrutaron de la gastronomía local gracias a una demostración por parte de los pescadores del puerto de Kalk Bay.

En las fotos se ve al príncipe al lado de Heidi hablando y muy sonriente, lo que ha hecho sospechar que algo está pasando entre ellos y que las cosas con Kate estarían mal.

“¿Y Kate? Como que no se acuerda de ella”, “uy pero que feliz y sonriente se ve William, ni con la esposa se ve así”, “que bien el con esta modelo y la esposa luchando con el cáncer”, “Catalina bien bien gracias”, “¿Dejó a Kate Middleton?, se ve muy feliz aquí”, “parece que no se acuerda de la esposa”, “pobre de la esposa, él con esta modelo”, y “aquí si muy sonriente pero con la esposa no tanto”, fueron algunas de las reacciones en redes.

El príncipe William y las modelos asistieron a la capital sudafricana para participar en la ceremonia del Earthshot Prize 2024 como anfitriones y extendieron su estadía para disfrutar de la cultura local, por lo que William los invitó a comer a todos en la bahía como agradecimiento y no estaban solos, pues estaban actores como Billy Porter.

Además, se sabe que Heidi está casada con Tom Kaulitz desde el 2019 y se muestran muy unidos y felices en redes, por lo que nada de las sospechas serían ciertas.