Camila Sodi hace llorar a Laura Zapata con su mensaje para Ernestina Sodi: “Me dolió muchísimo”

El estado de salud de Ernestina Sodi motivó a Camila Sodi a escribir un mensaje en el que desahogó su dolor. A pesar de estar distanciada de sus hermanas, Laura Zapata leyó lo redactado por su sobrina y reveló haberse conmovido hasta las lágrimas.

Camila Sodi utilizó sus redes sociales para demostrar lo afectada que está por el ingreso de su mamá a terapia intensiva luego de sufrir dos infartos: “Mi madre sigue en terapia intensiva, hoy son 18 días. Hace días que dejé de pelearme con la realidad. Si ella confía, yo confío ciegamente. Puedo ver y sentir a través del dolor, del suyo y del mío. Veo su resiliencia. Veo y siento su espíritu inquebrantable”.

De la misma manera, a través de sus historias de Instagram, destacó el apoyo de sus seres queridos: “Me siento bendecida aún en este momento tan duro. Veo y siento el amor de mis seres amados, como me cuidan, como me procuran, como me contienen. El amor que he cosechado durante mi vida es mi sostén absoluto. No entiendo esta situación, pero no tengo que hacerlo. Yo solo la acompaño con toda mi presencia, plantada en el amor y en la fe que ella sigue enseñándome”.

Camila Sodi

Camila Sodi hace llorar a Laura Zapata con mensaje para su mamá

En un encuentro con los medios transmitido en ‘Ventaneando’, Laura Zapata reaccionó al mensaje que Camila le escribió a Ernestina Sodi: “Me imagino que para hacer eso, Camila tuvo que sobreponerse ante el dolor. Acabo de leer hace como dos o tres días algo que ella escribió. Después de leer ese mensaje, la verdad sí lloré y me dolió muchísimo porque sé que están pasando por un momento muy difícil”.

“Me entero a través de las noticias de la prensa, pues espero que vaya mejorando y que Dios la ayude. Yo rezo todas las noches por ella y de repente me descubro diciendo ‘Ernestina, sálvate’”, agregó.

Asimismo, reveló que no se ha encontrado con Thalía a pesar de que está en México: “Yo creo que ella vino a hacer su promoción, y vino a ver a su hermana Ernestina”.