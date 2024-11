“Lo hizo por amor”: el delito que habría cometido Chiquis Rivera y que la podría poner tras las rejas

Chiquis Rivera siempre ha estado en el ojo del huracán, no solo por el hecho de ser la hija de la recordada y fallecida cantante Jenni Rivera, su familia ha estado inmersa en varios escándalos que han generado criticas en las redes sociales.

Nuevamente la joven cantante está en la polémica por unas declaraciones que sorprendió a los seguidores y por la cual algunos aseguraron podría ir a la cárcel.

Fue en el podcast Agushtopapa donde Chiquis Rivera confesó haber ganado dinero por cruzar gente de la frontera de México con Estados Unidos.

“No me da vergüenza”

Todo inició por una pregunta que le hizo el anfitrión a la cantante de 39 años de edad: ¿Qué es lo más extraño que hiciste para ganar dinero?

“He hablado de esto y no me da vergüenza. Tuve que hacer lo que tenía que hacer. Estaba cruzando a la gente por la frontera”, dijo Chiquis sin temor alguno, lo que generó una expresión de asombro del anfitrión y que la hizo aclarar que una situación como esa no volvería a suceder en su vida.

“¿Puedo decir eso o no? Es la verdad… Chicos, estaba ayudando a mi gente. Aprendí mi lección. Ya no lo volveré hacer”, enfatizó.

Jenni Rivera la regañó hace 17 años

Según el portal SDP Noticias, no es la primera vez que Chiquis Rivera habla sobre el tema. En octubre de 2022, a través del programa Pinky Promise, reveló haber sido detenida en Estados Unidos por cruzar a gente de forma irregular de la frontera de México con Estados Unidos.

Destaca el medio que eso sucedió hace 17 años y Jenni Rivera, quien murió en accidente de avión en diciembre de 2012, se dio cuenta y la regañó.

La artista precisó que lo hizo porque su novio de aquel entonces se dedicaba a esto además de que era bonito ver a la gente reunirse con sus familiares. “O sea, es algo tan bonito, pero no estoy diciendo que vayan y lo hagan”, expresó.

Un delito que se paga con cárcel

En Estados Unidos se considera delito ayudar o asistir a personas extranjeras que no cumplan con la documentación para ingresar al país.

De acuerdo con la Ley de la Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), quien cometa este delito enfrentará sanciones severas (multas) y podría ir a prisión hasta por 10 años.

Ayudar a cruzar personas se considera contrabando humano que de acuerdo con el portal ICE.GOV se define como: Importación de personas a los Estados Unidos mediante la violación deliberada de leyes migratorias.

Esto incluye traer a extranjeros indocumentados al país, como transportar y dar albergar ilícito a extranjeros indocumentados que ya se encuentran en los Estados Unidos.