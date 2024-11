“Hice lo mejor que pude”: Ángela Aguilar habla de salud mental y la tunden por esto

Ángela Aguilar se encuentra una vez más en el centro de la atención pública, esta vez por sus declaraciones sobre salud mental y empoderamiento, luego de haber sido nombrada “Mujer del Año” por la revista Glamour.

A pesar de sus buenas intenciones, Aguilar fue duramente criticada por lo que algunos consideran una actitud contradictoria por lo sucedido con Cazzu y Christian Nodal. Tras la revelación de Cazzu sobre la ruptura “conflictiva y pública” con Nodal, donde desmintió a Ángela Aguilar, ha surgido un debate sobre la supuesta “doble moral” de la cantante.

Lo que dijo Ángela Aguilar que le ha traído críticas

“Creo que la manera en que me siento segura de mí misma es cuidando mucho mis palabras y acciones, y haciendo todo con la mejor intención. Me hace sentir bien saber que hice lo mejor que pude en cada situación que he vivido”, fueron parte de las declaraciones de Ángela Aguilar que causaron rechazo.

Esto, porque ha sido tildada como la “amante” del intérprete de Adiós amor, por lo que no fue empática con la situación de Cazzu y de hecho, la habría perjudicado casándose pronto con Nodal y sus declaraciones a los medios. Incluso recordaron cuando dijo que era “tía” de la hija de ambos y “fan de la relación”.

“Fuera del escenario, tener compasión por mí misma es lo que más me ayuda a sentirme segura”, afirmó, agregando que las redes sociales a veces le hacen daño y se ve con una psicóloga.

“Saber cuándo retirarme, cuándo dejar el celular, y cuándo pasar tiempo con mi familia y mi pareja me ayuda mucho. También tengo una psicóloga, a quien adoro; creo que la salud mental es algo muy importante y lo hablo con frecuencia. Definitivamente, buscar ayuda y tener personas en tu entorno que te apoyen es fundamental”, expuso.

A pesar de las críticas recibidas, Ángela Aguilar sigue adelante enfocada en su bienestar emocional, recordando la importancia de establecer límites saludables y rodearse de un círculo de apoyo amoroso.