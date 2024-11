¿Habrá recuento de Timbiriche? Paulina Rubio, Benny Ibarra y Erik Rubín posan juntos en foto

En redes sociales se ha viralizado una foto en la que aparecen Paulina Rubio, Benny Ibarra y Erik Rubín disfrutando de un tiempo juntos, lo que ha desatado rumores de un posible reencuentro de la banda Timbiriche.

Cabe señalar que son pocas las veces que los artistas han coincidido a lo largo de los años, lo que ha dado pie a diversos rumores.

La foto de Paulina Rubio, Benny Ibarra y Erik Rubín

Fue Rubín quien compartió el momento por medio de sus historias de Instagram, donde los tres se ven felices de poder estar juntos.

Esto ha desatado especulaciones sobre un posible “recuento” de la emblemática banda que marcó la adolescencia de varias generaciones durante los años 80s y 90s.

Las imágenes, que muestran a los tres artistas sonriendo y compartiendo un buen rato, despertaron la curiosidad de los fanáticos, quienes comenzaron a preguntarse si este reencuentro podría ser el preludio de una nueva gira o proyecto musical.

Tanto Paulina, como Benny y Erik han tenido trayectorias exitosas de forma individual, pero Timbiriche sigue siendo el proyecto que más los une con el público.

Timbiriche marcó a una generación

La banda, que comenzó su carrera en 1982, fue un fenómeno pop en México y Latinoamérica, lanzando éxitos como “Con Todos Menos Conmigo”, “México”, “La Banda Timbiriche”, entre muchos otros.

Este reencuentro no es el primero entre los miembros de la banda, ya que en ocasiones anteriores algunos de ellos han participado en presentaciones y proyectos especiales, como el “Timbiriche: El Reencuentro” en 2007, en el que participaron varios de los miembros originales.

En entrevistas previas, Paulina Rubio había dejado claro que siempre estaría abierta a una nueva reunión con sus compañeros de banda, aunque no había confirmado ningún proyecto en particular. Benny Ibarra, por su parte, también expresó en varias ocasiones que no descartaba la posibilidad de un reencuentro, siempre y cuando fuera en el momento adecuado. Erik Rubín, quien ha estado más centrado en su carrera como productor y solista, también mostró su interés en revivir la magia del grupo.