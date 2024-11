Chris Evans es uno de los actores más exitosos de Hollywood que se ha convertido en uno de los grandes galanes también, encantando con cada uno de sus papeles, incluyendo el de Capitán América.

Aunque el famoso ya no pertenece a los superhérores de Marvel, ha seguido con su carrera y también con su vida personal, pues el año pasado dio un gran paso y se casó con la también actriz Alba Baptista.

Esto destrozó el corazón de sus muchas fans, pero a la vez se emocionan por su felicidad, pues el actor se ha mostrado pleno y muy feliz en esta etapa.

El nuevo look de Chris Evans en estreno de película que decepcionó a fans y dicen que “luce viejo”

Recientemente Chris Evans protagoniza una película navideña junto a otros actores como Dwayne Johnson, Lucy Liu, J.K. Simmons, Kiernan Shipka, y Bonnie Hunt.

El actor asistió al estreno de la película Red One en Reino Unido y aunque lució muy bien, mostró un nuevo look que a muchas fans decepcionó.

Chris llevó un pantalón negro, con suéter en el mismo tono, chaqueta de mezclilla y zapatos marrón, pero sorprendió su nueva apariencia, pues ahora lleva el cabello largo, barba desaliñada y con canas y lentes.

“El matrimonio le chupó la vida a Chris 👀😬”, “Chris evans esta viejo tiene canas me siento vieja pobrecito estaremos viejos ?”, “ese look no le favorece nada, envejeció como 50 años”, “OMG pensaba que nunca me parecería feo Chris Evans hasta que se casó”, “Chris parece que ya tiene un niño escondido en algún lado 🤣🤣”, “parece que a Chris le cayó mal el matrimonio”, y “no me gustó ese look, se ve muy viejo”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Hace unas semanas el actor también desató críticas por lucir muy delgado mientras grababa la película Materialists con Dakota Johnson, y aseguraron que no parecía él, pues hasta sus músculos habían desaparecido, y ahora las críticas son por su barba y cabello largo.