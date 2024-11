Cierran el caso de Liam Payne: Su cuerpo regresa al Reino Unido y esto concluye el informe sobre su muerte

Desde el lunes 4 de noviembre se encontraba en el Cementerio Británico de Buenos Aires el cuerpo del ex integrante del grupo One Direction, Liam Payne, quien falleció el pasado 16 de octubre al caer de un tercer piso de la habitación de un hotel donde se hospedaba en Argentina.

Según el medio Us Weekly que conversó con una fuente cercana, los restos de Payne se trasladaron al camposanto más grande de Buenos Aires, para “comenzar el proceso de embalsamamiento y preservar el cuerpo para el viaje de regreso” a Londres, donde se realizará su funeral.

Este proceso duró “unas 48 horas”, y el padre de Liam, Geoff Payne, quien se encontraba en Argentina desde que se produjo el fallecimiento de su hijo, regresó este miércoles a las 13.58 de la tarde, desde Aeropuerto Internacional Ezeiza, y arribó a Londres en horas de la mañana de este jueves.

El ataúd negro fue envuelto en plástico para protegerlo durante el vuelo en caso de posibles turbulencias y fue colocado en la bodega de equipaje.

Los empleados de la aduana revisaron el ataúd que contenía el cuerpo de Payne y el vuelo se retrasó unos 25 minutos debido a la manifestación de los trabajadores de Intercargo, destacó El Clarín.

La fecha del funeral de Liam Payne aún no ha sido confirmada, pero se espera que sea un evento privado en la Catedral de St. Peter, en su ciudad natal de Wolverhampton, al que asista únicamente su círculo más cercano para que puedan despedirse definitivamente.

Detalles de la investigación

Reseñó la agencia Reuters que un fiscal vinculado a la causa para determinar los detalles de la muerte del artista británico había dicho a fines del mes pasado que el cuerpo de Payne sería entregado a su familia una vez finalizados los informes toxicológicos y de laboratorio.

Según las investigaciones realizadas por las autoridades de Argentina, Payne murió por “múltiples traumatismos y hemorragias internas debido a la caída”, que se había producido “después del abuso de sustancias”.

Se conoció también que la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional de Buenos Aires, ordenó el allanamiento de múltiples locaciones, incluyendo al Hotel Casa Sur de Palermo y otras propiedades ubicadas en Retiro, Tigre y Lomas de Zamora.

Según los informes, la policía tiene ahora en la mira a un amigo argentino del ex One Direction. Tras investigar el teléfono del cantante, en búsqueda del proveedor de las sustancias que ingirió antes de su muerte, se llegó a este empresario como posible proveedor, aunque no fue localizado en su hogar.

Otros dos implicados en la causa son empleados del Hotel Casa Sur, que habían estado en contacto con él antes de su muerte, según los registros de las cámaras de seguridad. Los hogares de ambos ya fueron allanados y uno de ellos fue despedido poco después del incidente.

Según el primer informe toxicológico parcial, el cuerpo de Payne presentaba “cocaína rosa”, una droga recreativa que normalmente es una mezcla de varias drogas, como la metanfetamina, la ketamina, la MDMA y otras, popularmente conocida como “tusi”. Además, también se halló cocaína, benzodiazepinas y crack.