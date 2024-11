Vadhir se quita el apellido Derbez por esta razón

Vhadir Derbez, o ahora simplemente Vadhir se alista para uno de los días más importantes de su trayectoria artística. El cantante de 33 años sigue emprendiendo su camino en la música con Morrito Tour, el cual llevará el 20 de noviembre al Lunario del Auditorio Nacional.

“Es un sueño. Yo creo que uno escribe y hace música para conectar con la gente, y con las redes sociales uno disfruta de poder ver la respuesta de la gente con tu música y ver cómo va creciendo poco a poco. Tengo poco más de un año de estar en los escenarios y he podido vibrar con todas estas personas que me han escuchado. La respuesta de la gente ha sido maravillosa, estoy muy agradecido con la gente que paga un boleto, que está creyendo en este proyecto. Estoy muy emocionado de poder estar en LA CDMX, es mi ciudad y el Lunario es un lugar muy especial para mí, creo que como cantante es un peldaño y de ahí te vas a escenarios más grandes”, comentó Vadhir en conferencia de prensa.

En cuanto al show que ofrecerá en la capital del país, detalló, “traigo un ensamble de metales, cuerdas, tenemos músicos en vivo, bailarines, visuales en la pantalla LED. Tengo todo un storytelling detrás de del show. Quiero que la gente que venga, conozca mi música, la va a pasar muy bien. No quiero que lo vean como un show, quiero que disfruten de un buen evento musical “.

Vadhir Derbez se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional el 20 de noviembre (Viviana Viviana)

El cantante también detalló que en el escenario lo acompañarán Paty Cantú, Ximena Sariñana y Mario Bautista, entre otras sorpresas. “La gente que se ha sumado al proyecto es increíble, creen en él porque ven todo lo que hay detrás. Yo creo que este show corre muy bien y tenerlos a ellos, y poder cantar nuestras canciones juntos, va a estar muy cool. El chiste es seguir picando piedra y que la gente se vaya enamorando cada vez más de lo que hago”.

Vhadir Derbez tendrá invitados muy especiales

El intérprete contó que en este día tan especial estarán presentes su papá, Eugenio Derbez, y su hermano José Eduardo, así como sus amigos más cercanos. “Es una fecha muy especial para mí, pues no es un empresario el que me está contratando, es algo en lo que yo estoy invirtiendo, son mis ahorros montando el show, pagando ensayos, músicos. Es un proyecto muy personal y especial para mí, entonces, mis amigos y la gente que me quiere y me rodea, lo sabe y vendrán a apoyarme, a disfrutar y a pasarla bien”.

Vadhir cuenta con todo el apoyo de su familia, sin embargo, decidió quitarse el apellido en su etapa de cantante. “Estaba en el dilema de si dejar el apellido o no. El apellido te ayuda, pero quiero que la gente escuche mi música sin prejuicios. Yo quiero que si alguien no tiene ni idea de quién soy, pueda escuchar una canción, disfrutarla y que les encante o no”, reflexionó.

A pesar de estar enfocado en la música, Vadhir sigue haciendo carrera en la actuación, aunque ya piensa alejarse de ella. “Son carreras muy celosas, es muy raro la persona que puede lograr hacer las dos cosas al mismo tiempo. Como seres humanos, creo que estamos acostumbrados a ver a una persona haciendo una cosa y en el momento en el que lo ves haciendo otra, como que algo no funciona. Creo que le tengo que parar un poquito la actuación y dedicarle 100% a la música, para que la gente me empiece a ver en esta faceta. Quiero aprovechar el principio del siguiente año para enfocarme en componer, en sacar canciones, también estaré cantando en el Festival de Pal’Norte, eso para mí es un súper paso. El chiste es seguir solidificando esto y que la gente vea que esto es en serio, que no es nada más un hobby”.