¿Suegra soñada? Así ha sido la relación de la madre de Christian Nodal con Ángela Aguilar que ha sorprendido a todos

La relación de la esposa de Nodal co su suegra ha llamado la atención

El reciente drama entre Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu sigue generando reacciones, especialmente ahora que la madre del cantante, Cristy Nodal, ha sido mencionada en el conflicto. Todo comenzó con una entrevista de Ángela para para ABC News Live donde aseguró que todas las partes involucradas -incluyendo a la entonces pareja del cantante- estaban al tanto y de acuerdo con su situación amorosa.

PUBLICIDAD

“¡Todo el mundo ya se inventa todo! ¿Por qué tengo que decir cosas? Literalmente tienen telenovelas sobre esto (...) Todos estamos felices, somos adultos. Sabemos cómo manejar esta situación. No es como lo que ves en redes sociales. Todas las partes involucradas estaban de acuerdo”, afirmó, aludiendo a Cazzu.

Christian Nodal y Ángela Aguilar Instagram: @angela_aguilar_ (Instagram: @angela_aguilar_)

Ante esto, Cazzu optó por romper el silencio que había guardado durante meses para desmentirla: “Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento de hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas y que yo estaba en pleno conocimiento”, enfatizó Cazzu, aclarando que se mantuvo en silencio para enfocarse en su maternidad y en la construcción de su hogar lejos del escándalo mediático. La rapera también manifestó su sorpresa al enterarse de la relación entre Ángela y su expareja, afirmando que había conocido a Ángela antes, pero no se imaginaba lo que vendría después. “No le voy a pedir a nadie que se quede en mi vida. Yo simplemente lo acepté”, confesó la argentina, dejando ver su postura madura frente al drama.

¿Mala relación entre Cristy Nodal y Ángela Aguilar?

Las respectivas entrevistas de Ángela y Cazzu despertó la curiosidad respecto a cómo sería la relación de la intérprete de Qué agonía con su suegra, especialmente porque ésta siempre se ha expresado bien de Cazzu, dejando ver que está de su lado.

Christian y su madre Cristy Nodal Instagram: @cristy_nodal (Instagram: @cristy_nodal)

Diversas fuentes han señalado que la madre de Christian Nodal tiene fuertes reservas respecto a la relación de su hijo con Ángela Aguilar. En el programa Chisme No Like se reportó que la señora “detesta profundamente” a la cantante y mantiene una mayor afinidad con Cazzu. Se mencionó incluso que Ángela no sería bienvenida en su fiesta de cumpleaños.

“Si llega Ángela Aguilar en el avión privado y Cristy se toma tres tequilas, la guerra que se puede armar en el rancho grande. Se va a armar la de dios esta noche, Ángela no vayas al cumpleaños de tu suegra”, destacó el conductor.

La falta de interacción pública entre Cristy y Ángela se ha hecho evidente en eventos recientes. Por ejemplo, en el cumpleaños de Ángela, celebrado con gran entusiasmo por Christian, la ausencia de una felicitación pública por parte de Cristy levantó sospechas.

PUBLICIDAD

Christian Nodal y Ángela Aguilar Instagram: @nodal (Instagram: @nodal)

Aunque internautas señalaron que esa enemistad sería “lógica”, en las últimas horas circularon imágenes en las que se ve a Ángela y a su suegra juntas, conviviendo felices en una lujosa fiesta en honor a Cristy. Una cuenta de seguidores, California Nodal Fan Account, difundió un video del evento celebrado la noche del martes, en el que se observa un breve pero significativo momento donde Ángela posa junto a Christian, Cristy y su esposo, Jaime González.

Contrario a los rumores que surgieron después de la boda de Ángela y Nodal, las imágenes muestran a Ángela y a su suegra compartiendo con naturalidad y sin signos de tensión.

Ángela Aguilar Así fue la celebración de cumpleaños de la madre de Nodal (TikTok)

¿Es mejor suegra de Cazzu?

Pese a la separación de Nodal, Cristy parece mantener una relación cercana y de apoyo con Cazzu, especialmente ahora que es madre de su nieta. En redes sociales, los internautas han expresado que Cristy sería la “suegra soñada” para Cazzu, defendiendo la decisión de la madre de apoyar a la rapera, incluso cuando Nodal ya no está presente de la misma forma en su vida. Comentarios como: “Ninguna madre pasará por alto todo lo mal que está pasando un hijo, aunque sea por sus propias decisiones, 👏👏aplaudo a la señora CRISTY, yo haría lo mismo” han circulado en línea. Otro usuario opinó: “Cazzu tiene el apoyo de la madre de Nodal y es lo que importa por la niña”. La postura de Cristy hacia Cazzu, según los fans, sería en parte para asegurar el bienestar de su nieta.