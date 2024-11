Stranger Things 5: Netflix revela todo lo que pasará en la última temporada que promete ser el cierre perfecto

Desde su debut en 2016, Stranger Things se ha convertido en uno de los fenómenos más influyentes y queridos de Netflix, y ahora, tras siete años de mantener a los espectadores al borde de sus asientos, la serie llega a su esperada quinta y última temporada. Creada por los hermanos Duffer, esta historia ambientada en el pequeño y misterioso pueblo de Hawkins, Indiana, ha marcado a generaciones gracias a su mezcla de nostalgia ochentera, suspenso, horror y una trama cautivadora.

PUBLICIDAD

La serie, que ha acumulado más de 140.7 millones de visualizaciones solo en su cuarta temporada, promete un cierre épico que resolverá todos los misterios y desafíos que sus personajes han enfrentado.

Stranger Things quinta temporada Stranger Things quinta temporada

Ambientada en la década de 1980, Stranger Things rinde homenaje a los clásicos de la época, con referencias visuales y narrativas que evocan películas como E.T., Los Goonies y Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Sin embargo, la historia va más allá del guiño nostálgico.

Bajo la apariencia de un pueblito ordinario, Hawkins oculta un secreto oscuro: la existencia del Upside Down o Mundo del Revés, una dimensión paralela siniestra a la que se accede a través de un portal abierto accidentalmente por experimentos del Gobierno. En su interior habitan monstruos como el Demogorgon, cuya presencia terrorífica desata una serie de eventos mortales.

La historia comienza con la desaparición de Will Byers, un niño cuyo paradero desconocido revela las operaciones secretas del laboratorio de Hawkins. Mientras su familia y amigos lo buscan desesperadamente, descubren a Once (Millie Bobby Brown), una niña con habilidades telequinéticas que se convierte en pieza clave en la lucha contra el Upside Down. Esta conexión misteriosa se convierte en el corazón de la trama y, al parecer, en la última temporada conoceremos la verdad final que no solo afectará a Hawkins, sino quizás al mundo entero.

El final que todos esperan

Stranger Things Esto es todo lo que pasará en la última temporada (Netflix)

La quinta temporada, anunciada como la última de la serie, cerrará las aventuras de nuestros protagonistas de Hawkins en medio de eventos que Netflix describe como el “cierre perfecto”. Y es que esta temporada final no sólo responderá a los misterios que han persistido desde la primera temporada, sino que promete profundizar en las relaciones y desafíos que los personajes han enfrentado, llevando sus amistades y alianzas a un punto crítico que definirá el destino del grupo y de su pequeño pueblo.

“Descubrir lo que cambiará para siempre a Hawkins —y quizás al mundo entero— pondrá a prueba la amistad de los protagonistas y tendrá un gran impacto en sus vidas”, reveló Netflix en un comunicado. Hasta ahora se sabe que la temporada contará con 8 episodios y llegará en 2025.

PUBLICIDAD

A pesar de que Stranger Things concluirá en su quinta temporada, la plataforma ya ha confirmado varios proyectos derivados de la serie, incluyendo una obra teatral titulada Stranger Things: The First Shadow, que se estrenará en el West End de Londres, y una serie animada basada en el mismo universo que está en desarrollo.

El día de Stranger Things: una celebración para los fans

Stranger Things Esto es todo lo que pasará en la última temporada (Netflix)

El 6 de noviembre de 1983 es una fecha que los fans de la serie no olvidan, pues fue el día en que Will Byers desapareció, desencadenando la historia que hoy conocemos. Para conmemorar este evento ficticio, se ha creado el Día de Stranger Things, una fecha especial donde comparten su amor por la serie y la cual se ha convertido en una festividad global, con eventos, maratones, proyecciones especiales y mercancía de edición limitada.

Desde su estreno, Stranger Things ha capturado el interés mundial, atrayendo tanto a jóvenes como a adultos con su ambientación ochentera que revive íconos culturales de esa década, como los waffles Eggo y la New Coke. La serie además ha impulsado canciones clásicas a nuevas alturas como fue el emblemático tema “Running Up That Hill” de Kate Bush, que regresó a los primeros lugares de las listas globales tras aparecer en la cuarta temporada, alcanzando por primera vez el top 10 en Billboard Hot 100, 38 años después de su lanzamiento.