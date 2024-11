“Si sigue así terminará como Diddy”: señalan a Pepe Aguilar de “truncar” la carrera de esta cantante por su hija

Una nueva polémica envuelve a la familia Aguilar, y es que una cantante ha asegurado que Pepe Aguilar “truncó” su carrera para apoyar la de su hija Ángela.

La cantante Janeth Valenzuela, quien también es acordeonista de música regional, hizo unas fuertes declaraciones, asegurando que un poderoso cantante habría bloqueado su carrera.

“Si sigue así terminará como Diddy”: señalan a Pepe Aguilar de haber truncado la carrera de esta cantante para apoyar a su hija

Durante el podcast Los Mafia, la cantante Janeth Valenzuela aseguró que “alguien influyente” dentro del regional mexicano firmó un contrato con ella para apoyarla, pero todo tomó un revés.

Y es que la mandó a “congelar” su carrera, por lo que para ella fue una estrategia para impedirle triunfar en la industria.

“Hace dos meses me dijeron ‘es que fulano de tal te mandó congelar’... Un empleado de confianza de él me dijo ‘¿a poco no te diste cuenta?’. Me mandaron congelar a mí para posicionar el proyecto similar de su hija”, destacó, sin dar nombres ni hablar de Pepe Aguilar, pero todos en redes sacaron sus conclusiones y aseguraron que se trata del famoso cantante.

Y es que se sabe que Pepe maneja la carrera de Ángela Aguilar y tiene en su disquera a Irany Diva, otra joven acordeonista.

Esto ha generado polémica en redes, pues aseguran que Pepe Aguilar es capaz de eso y más por Ángela Aguilar y se suma a las críticas sobre su relación con Nodal y las recientes declaraciones de Cazzu.

“Yo sí le creo a ella”, “ese Pepe es capaz de vender su alma al diablo por su hija”, “Si siguen así, va a terminar preso como diddy de tantos negocios oscuros”, “a lo mejor lo mismo ha hecho con su sobrina que canta mejor que la Ángela”, “ojalá lo investiguen porque este viejo trae cosas oscuras”, “Este don debería dejar crecer a su hija no siempre estará con ella para solucionar su vida”, y “apoyamos a Janeth, Pepe es capaz de todo, pero ni así vamos a querer a Angela”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Hasta los momentos ni Pepe Aguilar ni Janeth se han referido al tema, pero lo cierto es que los Aguilar siguen recibiendo rechazo en redes.