Heidi Klum lo vuelve a hacer al posar en lencería junto a su hija y desata indignación por este motivo

Heidi Klum ha quedado nuevamente en el ojo del huracán luego de una atrevida sesión fotográfica junto a su hija Leni, tal como lo habían realizado en otras oportunidades. Las postales se encargan de presumir sus curvas con gran sensualidad, lo que ha sido motivo de críticas.

Klum ha logrado posicionarse como una de las modelos más codiciadas y su hija de 21 años le ha seguido los pasos en el mundo de la moda al haber heredado su belleza y talento para posar y desfilar.

Madre e hija volvieron a hacer de las suyas y aunque son muchos los elogios que han recibido, las críticas no han parado por considerar “bizarro” que posen juntas de manera sensual.

Las fotos por las que critican a Heidi Klum y a su hija

Heidi Klum y su hija Leni lanzaron una nueva edición para la marca de lencería Intimissimi, en la que trabajan como modelos principales y embajadoras en redes sociales.

La modelo de 50 años y la joven que da sus primeros pasos en el mundo del modelaje posaron con atuendos combinados color vino y negro, diseñados sobre tela traslúcida y encaje, elementos protagonistas de la temporada.

Para la sesión Leni vistió un sostén push up hecho con malla nude y encaje en los bordes, escote de corazón y finos tirantes, además de un bikini del mismo estilo; mientras que su madre posó con un conjunto de lencería de dos piezas compuesto por un sostén de triángulo rojo con finos tirantes, a juego con un bikini de cintura baja también de encaje y malla traslúcida.

Esta no es la primera vez que ambas se encargan de derrochar sensualidad posando juntas para la misma marca, por lo que en varias oportunidades han sido criticadas por posar de manera “incestuosa” y acusan a Heidi de sexualizar a su hija.

“¿Pero por qué tu mamá está tocando y sintiendo tus bragas así?”, “La ví y pensé: ‘Esto está tan jodidamente fuera de lugar. Es tan inapropiado”, “Que cringue”, “A donde ha llegado la sociedad”, “Que asco ver a madre e hija posando de esa manera”, “Son hermosas pero que raro se ve”, “Sexualizar a su hija en el momento en que se vuelven legales es extraño”, han sido algunos comentarios.

Ante las críticas que ha recibido la ex presentadora de ‘Project Runway’ dejó claro que no tiene miedo de vestirse como quiera.

“No me avergüenzo de mi feminidad… Me encanta vestirme donde se me ve el escote, usar minifaldas, tacones altos, medias hermosas, pero eso no significa que quiera irme a casa contigo… Esa es mi personalidad. ¿Por qué no? Quiero divertirme y mostrar mi cuerpo, pero tengo límites, como todas las mujeres”, expresó.