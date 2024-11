Así es cómo hija de Raúl Araiza buscará ser madre junto a su novia

Camila Araiza, hija mayor del conductor Raúl Araiza, ha dado de qué hablar sobre su vida amorosa luego que en 2022 se declarara pansexual, pero recientemente ha presentado a su nueva novia con quien tiene planes de vida.

La actriz de 27 años abandonó la soltería hace ocho meses y ahora ha presumido su felicidad al lado de su pareja con quien no descarta convertirse en madre y convertir en abuelo a su padre.

“Con el tiempo me encantaría ser mamá… hay muchas opciones”, confesó.

Así planea Camila Araiza convertirse en madre junto a su novia

Son varias las famosas que se han convertido en madres junto a sus parejas como es el caso de la cantante Joy Huerta quien llegó al altar junto a Diana Atri con quien tuvo a sus dos hijos Noah y Nour. Ahora Camila Araiza comienza a establecer sus planes a futuro.

La actriz de 27 años, confesó que desde hace ocho meses está feliz con su novia y no descarta la posibilidad de darle nietos a su papá.

Ante las distintas opciones para convertirse en madre, Araiza estaría contemplando hacerlo a través de in vitro para experimentar la experiencia del embarazo.

“Ahí está in vitro. A mí me encantaría pasar por la experiencia del embarazo. De la manera más natural que se pueda. Estaría increíble”, dijo.

Fue en 2022 cuando Camila se declaró como persona pansexual, es decir, quienes se enamoran sin importar el sexo o género, situación que la dejó con varias críticas en redes sociales, pero ella dejó claro que no le perturban los comentarios negativos que la juzgan.

“No hay nada que me puedan decir que no me haya dicho a mí misma. Hablar de esto me salvó la vida. Me acercó más a lo que soy. Ahora estoy más contenta en el espacio en donde estoy. Disfruto más aceptarme tal como soy. Siempre hay que hacer lo que sienta el corazón porque, al final, vida solo hay una (…) Hay personas a las que no les va a parecer nunca y para las cuales va a ser algo muy extraño y desconocido. Y hay quienes, gracias a esto, se sienten apoyadas y saben que hay una comunidad, una liberación”, agregó.

Tras un fallido romance con la modelo Camila Solórzano Arouesty, ahora, tiene un noviazgo con una empresaria llamada Paulina y llevan ocho meses.

“Estoy muy contenta. Ha sido una amiga increíble. Es una relación estable, sana y en la cual seguimos aprendiendo todos los días. La conocí en una fiesta de Año Nuevo y fue flechazo a primera vista. Estoy muy plena con ella y con todo”, contó.