“Aprende Ángela”: así fue como Cazzu mostró sororidad al ayudar a esta cantante a salir de una relación tóxica

Julieta Cazzucheli, mejor conocida como Cazzu, se ha mantenido en tendencias en los últimos meses luego que fuera traicionada por Christian Nodal, padre de su hija Inti, tras mantener un romance con Ángela Aguilar.

PUBLICIDAD

Tras mantenerse en silencio por un tiempo, Cazzu decidió contar la verdad que vivió tras el matrimonio de Nodal con Aguilar y las muestras de apoyo no han faltado para ella, además, de las comparaciones con la ranchera.

Ha sido durante su última entrevista para el programa PLP donde habló sobre la controversia que ha vivido y también sobre la estrecha amistad que mantiene con Joaquinha Lerena De La Riva, mejor conocida como ‘La Joaqui’, quien es una de las conductoras de esta emisión digital de Luzu TV.

Cazzu y la manera en la que ayudó a La Joaqui en su peor momento

‘La Joaqui’ como es conocida en el mundo artístico contó el momento más oscuro de su vida y como Cazzu se encargó de ayudarla y acompañarlo, gesto que le agradecerá de por vida y que las unió como amigas.

“Cuando tuve a mi segunda nena, estaba en una situación bastante de violencia. Así que bueno, un día me animé. No tenía redes sociales, celular, nada. El único número que me sabía de memoria era el de Cazzu, así que fui a un almacén, la llamé y le dije ‘estoy acá en tal lado, tengo miedo de que me pase algo o que me muera y mis hijitas’”, relató.

Fue en ese momento cuando la intérprete de ‘Jefa’ la ayudó al brindarle un techo y todo lo que necesitaba a su amiga junto a sus hijas Shaina y Eva.

“La llamé [de nuevo, y me dijo] ‘bueno, ya tienes listo tal departamento en tal lado, anda, te va a buscar un auto acá. Agarré a las bebés y me fui. Ahí viví hasta que me pude reacomodar y me animé a volver a hacer música, que pensé que no iba a funcionar más y funcionó. Me acomodé y me levanté más arriba de lo que me caí”, contó.

PUBLICIDAD

Ahora que Julieta ha atravesado la decepción amorosa con el ranchero ‘La Joaqui’ se ha encargado de acompañarla en todo momento. Ha sido el gesto de Cazzu el que la ha llenado de elogios una vez más, pues muchos resaltan su gesto de sororidad y amistad con la reguetonera, por lo que una vez más las críticas recayeron en la hija de Pepe Aguilar.

“Que calidad de persona es Cazzu”, “Aprende Ángela”, “Cazzu es leal, a diferencia de Nodal y Ángela”, “Una verdadera amiga”, han expresado.