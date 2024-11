Todo lo que debes saber sobre ‘El Sr. Plancton’, el prometedor nuevo k-drama de Netflix

“Un alma a la deriva, una novia robada y un último viaje. En serio, ¿qué podría salir mal?” esa es la premisa de El Sr. Plancton , la nueva serie coreana de comedia romántica que Netflix estrenará.

Encabezada por los talentosos Woo Do‑hwan, Lee You-mi y Oh Jung-se, el k-drama promete conquistar a todos con una emotiva historia sobre el valor de la vida, la identidad y la familia encontrada.

¿Quieres saber más al respecto antes de su lanzamiento? Sigue deslizando para conocer todo lo que necesitas saber esta producción surcoreana que se perfila para convertirse en todo un éxito.

¿De qué trata El Sr. Plancton, el nuevo k-drama de Netflix?

El Sr. Plancton gira alrededor de Hae Jo, un hombre nacido de una equivocación que toda la vida se ha visto menospreciado debido a que desconoce la verdadera identidad de su padre biológico.

Tras enterarse de que tiene un tumor cerebral y le queda poco tiempo de vida, el protagonista decide hacer un viaje para encontrar a su papá y hallar diversión en sus últimos momentos vivo.

Sin embargo, en lugar de irse solo, Hae Jo busca a su exnovia, Jae-mi, el día de la boda para que lo acompañe en su búsqueda y evada todas las situaciones que la hacen la mujer más infeliz.

Escenas de la serie coreana 'El Sr. Plancton' | (Jiyeon Kim/Netflix © 2024)

El anhelo de ser madre que tenía acaba de ser destrozado para siempre tras enterarse de que está atravesando la menopausia de manera prematura. La noticia es doblemente difícil para ella.

Y es que la familia de su prometido, Eo Heung, solo la aceptó porque él les dijo que estaba embarazada y ahora se espera a que dé a luz a un bebé que aparentemente nunca podrá tener.

Jae-mi entonces se va de la ceremonia y se embarca en la aventura que propone su ex sin saber que es su último viaje. Mientras su novio, que anhela el amor puro, hace todo para hallarla en pleno caos.

“Un hombre perseguido por la desgracia se dispone a hacer el último viaje de su vida en compañía de su ex, la mujer más desafortunada del mundo”, reza la sinopsis oficial de la serie en Netflix.

Escenas de la serie coreana 'El Sr. Plancton' | (Jiyeon Kim/Netflix © 2024)

¿Quiénes son los actores de El Sr. Plancton?

El Sr. Plancton está protagonizada por los actores Woo Do-hwan como Hae Jo, Lee You-mi como Jae-mi y Oh Jung-se como Eo Heung. No obstante, el trío de estrellas no está solo en el proyecto.

Kim Hae-sook, Kim Min-seok, EL, Lee Hae-yeong, Oh Dae-hwan, Ahn Seok-hwan, Cho Han-cheul, Kim Soo-jin y Alex Landi también forman parte del elenco principal del prometedor k-drama.

“Tenía muchas ganas de hacer El Sr. Plancton y siento un gran cariño por la serie”, dijo Woo a Netflix. “Esperen con ansias ver si Hae Jo puede encontrar a su verdadera familia y cómo termina el viaje”.

Escenas de la serie coreana 'El Sr. Plancton' | (Jiyeon Kim/Netflix © 2024)

¿Cuántos episodios tendrá El Sr. Plancton?

El Sr. Plancton tendrá un total de 10 episodios. Los capítulos están dirigidos por Hong Jong-chan y escritos por Jo Yong, quien es reconocida por éxitos como la serie Está bien no estar bien.

¿Cuándo se estrenará El Sr. Plancton en Netflix?

El público podrá subirse a una montaña rusa llena de pasión por los viajes, diversión y lágrimas cuando El Sr. Plancton se estrene en Netflix a nivel mundial el próximo 8 de noviembre de 2024.

Tráiler oficial de El Sr. Plancton