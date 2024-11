“No entiendo por qué me consideraron”, Ángela Aguilar reacciona tras polémica por ser nombrada “Mujer del año”

Ángela Aguilar se ha convertido en una de las cantantes más famosas y exitosas, pero también de las más polémicas por su relación con Nodal.

Y es que desde que anunciaron que estaban juntos, a poco de haber terminado con Cazzu, le han llovido ataques y críticas, pero ellos se han defendido, asegurando que su relación empezó después y que ella nunca se entrometió ni fue la amante.

Aunque muchos la critican, la famosa está triunfando en su carrera, y ha tenido algunos triunfos como recientemente ser nombrada “Mujer del año” por la revista Glamour México.

“Todos coincidimos”, Ángela Aguilar asegura que no es merecedora de ser nombrada “Mujer del Año”

En una reciente entrevista, Ángela Aguilar confesó cómo se siente tras este logro, tras ser nombrada “Mujer del año”, y sorprendió con sus declaraciones.

La joven aseguró que no se siente merecedora de ese nombre y honor e incluso expresó que no sabe por qué la habían considerado.

“ Me siento poco merecedora, la verdad. No entiendo por qué me han considerado. Siento que apenas estoy descubriendo lo que significa ser mujer. Pasar de niña a joven adulta es un proceso y creo que todavía estoy en el camino de saber quién soy”, destacó la hija de Pepe Aguilar en la revista Glamour.

Muchos aseguraron que están de acuerdo con ella, pues desde que recibió este título, generó indignación en redes.

“No podría estar más de acuerdo con ella”, “todos coincidimos en esto”, “por fin dijo algo coherente”, “ahora si nos estamos entendiendo”, “wow Ángela por fin dijiste algo con sentido”, “ni ella entiende por qué fue nombrada mujer del año jaja”, “todo sabemos que no eres merecedora”, “cada quien sabe lo que es, ella está clara”, “no puedo creer que haya dicho eso jaja”, y “no te preocupes, tú te hundes solita”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Sin embargo, Ángela destacó que “eso también es parte de ser mujer: aprender quién eres y descubrir tu poder femenino y tu energía divina femenina”.

Y dejó claro que esto le hizo reflexionar sobre lo mucho que tiene que aprender. “Me hace reflexionar sobre cuánto tengo por aprender y crecer, pero sé que voy por el buen camino (…) Me he dado cuenta de que los logros de un hombre son aplaudidos de manera más notoria, mientras que los de una mujer pasan desapercibidos”.