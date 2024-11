¿Le hicieron lo de Derbez a Ruffo? Esta sería la verdad detrás de la supuesta boda falsa de Ángela y Nodal

El año está por acabar, pero parece que no así toda la controversia que han generado Christian Nodal y su esposa Ángela Aguilar, quienes desde junio acaparan el interés de la prensa rosa de Latinoamérica tras oficializar su noviazgo 18 días después de que él anunció la ruptura con Cazzu, también madre de su única hija.

La semana pasada nuevamente dieron de qué hablar cuando la cantante argentina salió de su silencio para dar su versión del fin de su romance con el artista mexicano, con quien estuvo unos dos años. Ella afirmó que la “obligaron” a hablar, pues “se habló de mis sentimientos en boca de alguien que no me conoce y no sabe cómo lo pasé”.

Esto fue en repuesta a la entrevista que dio la hija de Pepe Aguilar a ABC News, en la que aseveró que “a nadie se le rompió el corazón. Tenemos la conciencia tranquila”. Cazzu refutó esto aseguró: “Yo sufrí muchísimo... Se rompió mucho más que un corazón”. Además, le exigió Ángela Aguilar respeto y no hablar más de ella y sus sentimientos

Pero, como si no fuera suficiente que las declaraciones de la “Nena trampa”, a los pocos minutos, Nodal invalidó sus emociones al expresar: “Aquí no hay ninguna ‘pobrecita’, aquí no hay ninguna víctima”. Lo terminó de encender las redes sociales contra la pareja, mientras que otros pedían que interviniera con urgencia un gerente en crisis para que los asesorara.

¿No se casaron? Esto es lo que habrían hecho Nodal y Ángela

Este lunes se rumoró que los recién casados presuntamente no habrían contraído nupcias el pasado 24 de julio en la lujosa haciendo en Morelos, México, pues en el Registro Civil no hay acceso concretamente a esa acta, la número 154, pese a que es un documento de dominio público.

Un informante de esta institución pública afirmó: “Tal vez su matrimonio es falso. La persona que los casó fue el director estatal del registro civil de Morelos. (...) Días antes de que supiéramos que él trabajó en la boda llegó un abogado... Lo raro es que su acta (que es un documento público que lo puede consultar cualquier ciudadano) No se encuentra disponible en el sistema de actas de nacimiento. Es el acta 154 correspondiente al año 2024″.

Pero, una usuaria de X dio otra versión: “No fue boda, fue acuerdo prenupcial, según la boda buena será el siguiente año. Eso fue solo para taparle el ojo porque don señor Pepe no la quería de viaje y viviendo juntos sin su bendición. De apariencias lo dijo claramente Cazzu”.

En su entrevista, la rapera dijo: “no fui criada en un contexto de apariencias”, siendo esto una clara indirecta para la intérprete de “Gotita salada”.