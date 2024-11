Galilea Montijo también es elegida “Mujer del año” y su novio habría enviado esta indirecta a Ángela y Nodal

Galilea Montijo y su novio Isaac Moreno dejan ver a través de sus redes que su relación va muy en serio y que se apoyan mutuamente en todo lo que hacen.

PUBLICIDAD

Recientemente, la actriz y conductora presumió un nuevo logro en su vida y su carrera y el modelo le dejó un mensaje de amor y orgullo, pero muchos aseguran que fue una indirecta para Nodal.

La indirecta que novio de Galilea Montijo habría enviado a Nodal luego que ella también fuera nombrada “Mujer del año”

Galilea Montijo compartió a través de sus redes que ella es una de las Mujeres del año, elegida por la revista Glamour, así como Ángela Aguilar, y otras famosas.

“Wowwwwwww!!!! NO PUEDO CREERLO 😱😱 estoy soñando !!!! GRACIAS @glamourmexico 🫶🏻🫶🏻 GRACIAS @itsfarahslim por este sueño ! Por tu apoyo a las mujeres y tu trabajo 💖💖💖💖💖 GRACIAS @prensadanna @alecovacs @kikaturas por todo su trabajo detrás de mi 💖💖💖💖💖 Este año lleno de tantas emociones 🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼 estar al lado de tanta mujer que admiro 😱😱😱😱 estoy flotando 🥹🥹🥹🥹🥹🥹”, fue el mensaje de la mexicana.

Ante esto, su novio reaccionó muy orgulloso y se lo hizo saber con un amoroso mensaje, pero muchos dicen que sonó a una indirecta a Nodal.

“QUÉ MUJERÓN!! Muchas felicidades preciosa… You are The Women I Love❤️❤️❤️❤️‍🔥”, escribió el modelo, lo que sorprendió pues hace unos días Nodal aseguró que Ángela era un “mujerón”, cuando salió a defenderla tras las declaraciones de Cazzu.

Galilea Montijo El novio de la conductora causó polémica con este comentario (@galileamontijo/Instagram)

Nodal aseguró “mi esposa es un mujerón, no tienen ni idea del mujerón que es”, lo que a muchos les causó indignación y ahora este comentario del novio de Galilea dio qué pensar pues como la conductora y Ángela fueron seleccionadas como “mujeres del año” por esta revista, dicen que su novio podría estarle echando en cara al cantante que ella sí es una mujer de admirar.

PUBLICIDAD

“Uy eso del mujerón sonó a Nodal, como que le quiso mandar indirecta”, “así o más directa jajaja”, “este quiso decir que Gali si es un mujerón, una mjer de admirar y Angelita no”, “o sea en pocas palabras quiso decir que su novia si es un mujerón, no como la Ángela jaja”, “”uy el novio de Gali se lanzó una indirecta jaja”, y “eso fue una indirecta para Nodal y Angelita”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Galilea limitó los comentarios en su publicación, pero respondió a su novio de forma muy amorosa “@ipmoreno GRACIAS POR ESTAR SIEMPRE MI MOQUIII ❤️❤️ te amo”.