Develan figura de cera de Mariah Carey y asombra con su increíble parecido a la cantante

La temporada navideña ha llegado al museo Madame Tussauds de Nueva York, y con ella, un nuevo miembro se une a su colección: Mariah Carey, la icónica “Reina de la Navidad”. La figura de cera de la cantante, famosa por su éxito eterno “All I Want for Christmas Is You”, ha causado gran emoción entre sus fanáticos y visitantes del museo.

PUBLICIDAD

La estatua sorprende por su realismo, con detalles que logran capturar a la perfección la esencia y el glamour de la estrella pop. El museo describió la nueva figura como una representación de “la artista femenina más vendida de todos los tiempos”.

Mariah Carey revela su figura de cera en el famoso museo Madame Tussauds

La estatua muestra a Carey vestida en un elegante y festivo atuendo rojo inspirado en su especial navideño de Apple TV+, “Mariah Carey’s Magical Christmas”. El vestido rojo de manga larga y amplio escote evoca la elegancia de Marilyn Monroe, uno de los íconos de estilo en los que el museo se inspiró para crear este homenaje.

Además, el look está completado con sandalias rojas, una joyería de rubíes y un adorno navideño en su mano, todo rodeado por una corona de luces, aportando una atmósfera mágica que hace honor a su título de “Reina de la Navidad”. Mariah no tardó en compartir su emoción a través de redes sociales.

La artista publicó un video de su encuentro con su “gemela” de cera y bromeando: “¡Por fin encontré a alguien que me ayude con la entrega de juguetes este año! Gracias, Madame Tussauds Nueva York”. Esta publicación no solo celebró el momento, sino que también mostró el gran cariño que tiene por sus fanáticos.

Mariah Carey hace oficial el inicio de la navidad

La figura de Carey se encuentra en el área “Seasons of New York City”, una nueva sección del museo dedicada a las estaciones del año y las celebridades que representan la esencia de la Gran Manzana. Aquí, los visitantes pueden sumergirse en una ambientación invernal y disfrutar de una experiencia navideña junto a la figura de Mariah.

Mariah Carey no solo ha sido inmortalizada en cera; también se ha convertido en un símbolo navideño, consolidándose como una de las artistas más queridas y esperadas durante esta época. Con esta figura, Madame Tussauds Nueva York celebra su legado y aporta un toque festivo que recuerda a todos que “la Navidad ya llegó” de la mano de su reina indiscutible.