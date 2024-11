Adele impacta con nuevo look: este detalle en su cabello dejó con la boca abierta a las redes

Desde noviembre de 2022, la cantante británica, Adele, ha deleitado a millones de personas con su música y está a punto de culminar este ciclo para tomarse un largo descanso y centrarse en su vida personal, tal como lo anunció en su presentación en Munich a principios de 2024.

PUBLICIDAD

“No soy la intérprete más cómoda, lo sé, pero soy muy [censurada] buena en eso. Y realmente he disfrutado de actuar durante casi tres años, que es el tiempo más largo que he hecho y probablemente el más largo que haré (…) Después de eso, no te veré durante muchísimo tiempo y te llevaré en mi corazón durante todo el descanso... Ha sido increíble. Solo necesito descansar”, dijo al público.

Adele en sus presentaciones en vivo sus looks son vestidos negros elegantes y ajustados, pero este fin de semana sorprendió a su publico y a los seguidores en sus redes al aparecer con un nuevo peinado y un conjunto futurista en el escenario del Colosseum del Caesars Palace en Las Vegas, Nevada.

Un homenaje a Meryl Streep

Con su cabello recientemente aclarado y su elegante vestido plateado, le hizo un homenaje al personaje de Meryl Streep en La muerte le sienta bien, y la actriz ganadora del Oscar estaba entre el público para presenciarlo, reseñó la revista Hola.

Adele lució todo su glamour como Madeline Ashton, del clásico de Robert Zemeckis de 1992, en el que también actuó Goldie Hawn. Vistió una chaqueta de satén plateada con un cinturón ajustado a la cintura y pantalones acampanados negros. Completó el look con una gargantilla metálica y unos llamativos pendientes con forma de bola.

La cantante se abrió paso entre la multitud hacia Streep, interrumpiendo su interpretación de la balada When We Were Young para decirle al ícono de El diablo viste de Prada, “Te amo”.

La cantante de Easy On Me está comprometida con el agente deportivo Rich Paul y es madre de un hijo, Angelo, de 11 años, a quien comparte con su exmarido Simon Konecki.

Además, reveló que tiene planes de convertir su casa de 58 millones de dólares en Los Ángeles en un santuario para gatos para todas las mascotas que piensa adoptar.