Ricky Martin aparece acompañado de Troye Sivan en un evento, ¿Inicia romance?

Fotografías de Ricky Martin junto a Troye Sivan en una alfombra roja causaron revuelo en redes sociales, pues se cuestionó el origen de la relación de ambos cantantes. Además, destacaron la diferencia entre sus edades, sumergiendo al boricua en el ojo del huracán.

PUBLICIDAD

El sábado 2 de noviembre se realizó la gala LACMA 2024, en la que diversas celebridades desfilaron por la alfombra roja, como Cara Delevingne, Kim Kardashian y Blake Lively. No obstante, quienes se llevaron los reflectores, fueron Ricky Martin y Troye Sivan, pues sus seguidores no esperaban verlos juntos.

De esta manera, surgieron los rumores de un posible romance entre el originario de Puerto Rico de 52 años y el cantante nacido en Sudáfrica de 29 años. Cabe mencionar que ambos artistas se han declarado abiertamente homosexuales, convirtiéndose en íconos de la comunidad LGBT+.

Los hechos generaron comentarios en X como: “El colágeno le vendría bien”, “Se ve que a Troye le gustan maduros como Ricky Martin”, “Se ve muy chavito”, “Puro chavito se agarra”, “Parece su hijo” y “Me imagino que a este si lo puede presentar ante la sociedad, no como al ex que traía”.

Al parecer, ambos artistas están solteros actualmente, aunque se han visto involucrados en especulaciones de noviazgos y citas.

Ricky Martin también fue criticado por su apariencia en la gala

Gracias a su aspecto en la gala llevada a cabo en el Museo de Arte de los Ángeles, Ricky Martin se llevó varias críticas por parte de los usuarios de redes sociales, quienes señalaron su ‘abuso’ de botox y la realización de procedimientos estéticos en su rostro.

“Alguien se pasó de botox”, “Ricky se ve muy raro, no sé qué se hacen ahora pero parecen muñecos de Mattel”, “Ricky Martin se ha metido ‘la sustancia’” y “Para mí se ve como si se hubiera hecho algo en la cara”.

PUBLICIDAD

Ricky Martin en la gala de LACMA 2024 Imagen de Instagram: @ricky_martin

¿Quién es Troye Sivan?

Originario de Sudáfrica, Troye Sivan es un distinguido cantautor, modelo y diseñador de modas, miembro de la comunidad LGBT+.

La figura de Troye Sivan es popular por canciones como ‘One of your girls’, ‘Rush’, ‘There for you’ y ‘Get me started’.