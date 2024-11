“Quiere todo fácil con dinero de papi”, esto es lo que quiere ser hija de Salma Hayek, pero no quiere estudiar

La hija de Salma Hayek ha crecido y ya es toda una adolescente de 17 años, que al parecer quiere seguir los pasos de su madre, pero no como actriz.

La joven, quien no solo es hija de una de las actrices más famosas de Hollywood, sino de uno de los empresarios más exitosos, Francois-Henri Pinault, tiene grandes aspiraciones para su futuro, así lo contó la propia mexicana.

“Quiere todo comprado con dinero de papi”, esto es lo que quiere ser hija de Salma Hayek, pero no quiere estudiar

Durante el programa Toda, de la cadena NBC, Salma Hayek habló de su hija Valentina, y de lo que planea para su futuro.

“Ella va por su propio camino, no hay nada que esté haciendo ahora mismo (en la industria del cine). Quiere estudiar ciencias políticas y luego cine como especialidad”, destaco la famosa.

Sin embargo, otras de sus declaraciones generaron polémica, pues aseguró que su hija quiere ser directora, pero no quiere estudiar para ello.

“Ella quiere ser directora, pero no quiere estudiar para ser directora porque dice: ‘Lo llevo en la sangre. Quiero dedicar tiempo a aprender algo más complicado’”, destacó, desatando indignación.

“Claro cuando tienes una mamá actriz y un papá con mucho dinero, todo te cae fácil”, “quiere todo fácil y comprado con dinero de papi”, “o sea de verdad dijo que no quiere estudiar eso porque lo lleva en la sangre, qué gran excusa”, “ahora diré para no estudiar, eso ya lo llevo en la sangre y no tengo que estudiar jaja”, “estos hijos de famosos son tan ridículos”, “no se quién es peor, la hija, o la madre por justificarla así”, “que mediocre hija está criando”, y “debería darle vergüenza a ella y a su hija decir eso”, fueron algunas de las reacciones en redes.

En el 2022, la hija de la famosa aseguró que quería ser actriz y directora. “Me gustaría ser actriz y después directora porque eso es lo que tiene sentido en mi cabeza. Creo que debe ser más complicado ser director si no tienes experiencia del otro lado de la pantalla, eso podría ayudar a dirigir”, dijo a Vogue.

Mientras que su mamá en ese entonces se mostró preocupada y no muy feliz que su hija fuera actriz.

“Cuando actúas de muy joven pierdes el anonimato. Creo que, a nivel general, lo mejor es mantener y tener una estrategia de vida que te permita tener una faceta artística, una profesional y otra como mujer, sabiendo que siempre una de esas cosas se arriesga un poco”, destacó.

Lo cierto es que tanto la famosa como su esposo apoyarán a su hija en lo que quiera hacer y le darán la ayuda necesaria para que triunfe.