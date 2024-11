La actriz y cantante, Selena Gómez, llegó el pasado martes al DGA Theatre Advanced de Los Ángeles para el debut de su nueva película Emilia Pérez durante el Pageant de Cine Francés Estadounidense y su estilismo y apariencia generó revuelo en las redes sociales.

La Solely Murders within the Constructing, de 32 años, respondió a una serie de comentarios en un video de TikTok que ya fue eliminado, en el que la criticaron por lucir un sobrio vestido midi en color negro, de mangas largas y cuello asimétrico, que le marcaba un bulto en el estomago.

Lo que generó impacto es que su brazo estaba posicionado alrededor de su cintura en varias fotografías del evento y algunos fanáticos insinuaron que “estaba ocultando su cuerpo de alguna manera” , según la revista Elle.

El bulto en su estomago no es gordura, es por SIBO

Gomez no se quedó callada y se defendió de las criticas, citando sus continuos problemas de salud con una enfermedad intestinal llamada SIBO.

¿Qué es SIBO? El padecimiento de Selena Gomez que le ha ocasionado crueles críticas y así ella se defiende

“Esto me enferma”, dijo Gómez en un comentario de TikTok. “Tengo SIBO en mi intestino delgado. Se inflama”.

Ella continuó: “No me importa no parecer una figura de palo. No tengo ese cuerpo. Fin de la historia. No, NO soy una víctima. Soy simplemente un humano”.

¿Qué significa SIBO?

SIBO significa crecimiento excesivo de bacterias en el intestino delgado, que ocurre cuando “el paso de alimentos y productos de desecho en el tracto digestivo” se ralentiza, “creando un caldo de cultivo para las bacterias”, según el portal de la Clínica Mayo.

La afección se causa por diversas razones, entre ellas complicaciones quirúrgicas, como la gastrectomía o el bypass gástrico; problemas estructurales en el intestino delgado, como adherencias intestinales o diverticulosis; afecciones médicas que retarden el movimiento de los alimentos, como la enfermedad de Crohn, la diabetes, la esclerodermia, o la enfermedad celíaca.

También existen otras causas como el uso excesivo de inhibidores de la bomba de protones (IBPs), Hipoclorhidria, que está relacionada con el uso de IBPs y baja hemoglobina.

Según el portal Clinic, las molestias más frecuentes del SIBO son la distensión abdominal (aumento del perímetro abdominal), hinchazón abdominal (percepción de pesadez), sensación de digestiones pesadas, aumento de gases, acidez, diarrea y estreñimiento.

Fans que la apoyan

Selena Gómez recibió un trasplante de riñón en 2017 debido a complicaciones de la enfermedad autoinmune que padece, el lupus y muchos fanáticos conocen de sus graves problemas de salud, por lo que la apoyaron abrumadoramente en los comentarios sobre su respuesta a quienes la criticaron por el abultamiento abdominal.

“Internet es el mayor crítico de todos”, “Se meten con ella por todo, es tan desgarrador”, son algunos de los comentarios de apoyo que ha recibido la actriz y cantante en sus redes sociales.