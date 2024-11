¿No soporta a 'La Bichota'? El gesto de Ángela Aguilar por el que dicen que "Karol G le desagrada".

La polémica parece no darle tregua a la cantante Ángela Aguilar. La semana pasada las redes sociales “estallaron” cuando escucharon la versión de Cazzu sobre su rompimiento con Christian Nodal, quien luego arremetió contra de la madre de su hija por contar su verdad. Ahora, los internautas, volvieron a rememorar una vieja y presunta disputa.

Esta vez la protagonista no es la rapera argentina, sino la reguetonera colombiana Karol G. Los usuarios de diversas plataformas recordaron las veces que la “Princesa del regional mexicano” se manifestó indirectamente en contra de Carolina Giraldo, nombre real de la neogranadina.

Una de estas fue cuando “La Bichota” ofreció su show en los premios Juventud, en el 2021. Con un gran vestido amarillo y con su cabello turquesa, la artista cantó su tema “200 copas”, cuyo ritmo se asemeja a los corridos tumbados. Pese a que Pepe Aguilar sí le gustó el espectáculo, su hija menor declinó sutilmente.

En un encuentro de medios expresó: “Yo creo que la música es universal y todos la pueden cantar, pero yo nunca había escuchado a alguien decir malas palabras en las canciones. No me gustó lo de las malas palabras, solo se me hizo un poco feo”. Esto le valió críticas, que siguieron cuando nuevamente se manifestó en contra del género reguetón.

Le consultaron si haría alguna colaboración con alguien del género urbano y afirmó: “¡Ay no, me ofende, por favor! No, no, a mí se me hace que la música del reguetón es padrísima. Tengo muchísimas amigas que la cantan y amigos, también; pues, pero yo bailo flamenco, reina”.

Pero, esta no fue la única vez, ya que durante una entrevista radial, también se expresó contra quienes usan autotune: “No deben ser cantantes si no saben cantar. A mí mis papás y mis abuelos, me enseñaron que si voy a hacer algo lo tengo que hacer bien. Yo llevo tomando clases desde los cuatro años, de ópera, y así debe ser porque el público se merece ese respeto de poder estar arriba de un esensario. Si ellos pagan un boleto es porque te quieren escuchar en vivo cantar”.

Estos serían algunos de los gestos que ha tenido la menor del clan Aguilar cuando se menciona el reguetón a Karol G.

Karol G explicó la rivalidad con Shakira

La colombiana también ha estado envuelta en algunas controversias, como cuando se rumoró de que ella y Shakira ahora son “archienemigas”, presuntamente, por un gesto que tuvo “La Bichota” con Gerard Piqué, después de que las dos grabaron juntos el éxito “TQG”.

Ahora en una gira de medios, a Karol le preguntaron por el “impase” y fue tajante. La conductora del programa le pidió su opinión sobre quién de ellas dos es la número uno, y la paisa no dudó en manifestar que “Shakira es Shakira”, enfatizando que Shakira representa a las mujeres y que es una figura legendaria en la industria musical.