No solo a Cazzu: relación entre Ángela y Nodal habría burlado a este otro ex de Ángela

Ángela Aguilar y Christian Nodal han sido lanzados al paredón luego de conocerse su romance a solo dos semanas de que el mexicano anunciara su separación de Cazzu, con quien se convirtió en padre de Inti, por lo que la pareja ha sido acusada de haber engañado a la argentina.

Los duros señalamientos los ha sufrido en gran parte la hija menor de Pepe Aguilar a quien acusan de haber sido la amante del ranchero y ahora han salido nuevos detalles al aparecer el nombre de una nueva víctima del los esposos Nodal Aguilar.

Aunque los cantantes aseguran que no engañaron a nadie, Cazzu los ha desmentido y ella no habría sido la única afectada por dicho noviazgo, sino también una ex pareja de la llamada princesa del regional mexicano, según han dado a conocer en el programa ‘Chisme No Like’.

Este habría sido el ex de Ángela Aguilar que habrían engañado

Poco se conoció sobre el noviazgo que Ángela Aguilar tuvo con Josh Ball, jugador de la NFL, debido a que lo mantuvieron alejado de la vida pública y pocas veces se les vio juntos. Sin embargo, según los presentadores del programa ‘Chisme No Like’ aseguran que ambos vivían juntos solo quince días antes de que hiciera oficial su romance con Christian Nodal.

La noticia ha aumentado la ola de señalamientos contra la cantante, mientras que el periodista Javier Ceriani ha tildado la situación como “maquiavélica”. Además, en el programa compartieron imágenes de la ex pareja en donde se les ve compartiendo de un fin de semana juntos.

“The trust of the innocent is the liar’s most useful tool” (La confianza del inocente es la herramienta más útil del mentiroso), habría sido el mensaje del jugador tras conocerse el noviazgo entre Aguilar y Nodal, palabras que añadió aun más controversia al drama amoroso.

De esta manera, se ha abierto un nuevo debate en redes sociales entre quienes rechazan el matrimonio entre los rancheros y quienes piden que los dejen vivir su amor a plenitud.

“Que joyita esa Ángela”, “Angelita luce con Luz propia junto con su esposo, déjenlos vivir en paz, quien esté libre de pecado que tire la primer piedra”, “Otra víctima más”, han sido algunos comentarios.

Hasta el momento, Josh ha preferido mantenerse al margen de la situación al no dar detalles del romance que tuvo con la intérprete de ‘La Llorona’.