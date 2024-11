Madre de Yailín justificó el repudio hacia su hija con un insólito motivo, pero por esto no le creen

El drama y los conflictos forman parte de la vida de Yailín, la más viral, su madre Wanda Díaz y su hermana Mami Kim. La rivalidad entre ellas constantemente “inundan” las redes sociales en República Dominicana, pero recientemente, las acusaciones de Mami Kim en contra de su progenitora escaló más y aseguró que siempre ha vivido con un vacío.

A través de un programa de televisión, la hermana de la “Chivirika” contó que ha sufrido mucho por tener el cariño de Wanda, quien según ella, tiene preferencia con Yailín. Esto la dejado una gran marca dolorosa que expuso sin tapujo, y por lo que también fue criticada.

“Creaste, desde que yo nací, una indiferencia entre yo y mi hermana. Todo lo tuyo era Yailín y siempre lo ha sido. Hasta hoy en día, mira cómo ella habla de Yailín. (...) Yo a veces estaba con ella en la calle y ella me decía: ‘¡No me digas mami delante de la gente!, y yo: ‘Pero, por qué, o sea, no entiendo”, aseveró Kimberly Guillermo Díaz.

Prosiguió: “Si ella sabía que no quería tener, para qué me tuvo. O sea, ella tenía la opción de abortar o algo así. Yo no decidí nacer, esa no fue mi decisión, por qué yo tengo pagar algo que yo no tengo que ver con eso. Ni siquiera sé cómo pasó, ni nada. Por qué condenarme a mí a un sufrimiento eterno donde yo siempre he vivido con un vacío, y estoy tratando de llenarlo en mi vida, de hacer muchísimas cosas para cambiar porque quiero que mi hija me vea como una motivación.

Wanda sorprendió con esta “excusa”, pero no le creen

Tras las fuertes declaraciones de Kim, Díaz no se quedó callada y aprovechó que la invitaron a un programa radial para dar su versión y pedirle a su primogénita que le deje “vivir en paz su vejez”. La ahora cantante aseveró que la chica de 23 años “ha sido un huracán desde que nació y por eso la he soportando, pero ya basta”.

Además, se defendió: “Yo tengo un corazón, yo siento, y bota sangre igual que el tuyo. No entiendo tu drama en la televisión llorando, que yo te dejé botada, que yo esto, que yo lo otro. ¡Para eso ya! ¿Hasta cuándo? Lo único malo que yo hice por ella fue darle la vida. (...) Deja mi vejez tranquila. Si tú no me quieres como madres, suéltame que yo a ti no te he hecho daño”.

Wanda también le confesó a uno de los panelistas del programa Fogarate que ella se convirtió en madre a los 12 años y que cuando le dio la noticia al padre, la esposa de él la empujó y sacó de su casa. Pero, los internautas no le creen que haya sido una niña cuando se convirtió en madre, que Wanda tiene 39 años, por lo que salió embarazada a los 15 y parió a los 16.

Las redes la atacaron: “Con una mamá así mejor ser huérfana 😂”, “Por más dramático y conflictivo que sea un hijo, uno siempre será madre. No debe expresarse a si”, “Se expresa como si la odiara, cuánto veneno en su corazón”, “¿Es la madre o su enemiga?” y “Todo tiene un trasfondo, solo tenía 12 años”.