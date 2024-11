“Jennifer es espectacular”: Ben Affleck lanza sorpresivo halago al hablar de su nueva película

Pese a un dramático y muy mediático divorcio, al parecer Ben Affleck y Jennifer López podrían encaminarse a tener nuevamente un trato ameno tras la separación.

Durante una entrevista junto a Matt Damon para Entertainment Tonight, publicada el domingo 3 de noviembre, Affleck, de 52 años, habló sobre su próxima película Unstoppable, elogiando a Lopez, de 55 años, quien protagoniza el proyecto.

¿Qué dijo Ben Affleck sobre Jennifer López y su trabajo en su más reciente película?

Ante las preguntas sobre las primeras críticas favorables de la película, Affleck se apresuró a hablar sobre la película, que llega a los cines el 6 de diciembre, y cómo se compara con su otro proyecto actual, Small Things Like These, protagonizado por Cillian Murphy.

“ Unstoppable es una película muy diferente a esta, pero de alguna manera está igualmente arraigada en la pasión de artistas realmente talentosos. [El director] Billy Goldenberg, Jennifer [Lopez], Don Cheadle, Jharrel [Jerome] y Bobby Cannavale, todos estaban realmente apasionados por esta película”, comentó Affleck al medio. (Affleck y Damon, de 54 años, son cofundadores de Artists Equity, la compañía de producción detrás de las dos películas).

Fue al momento de hablar de los actores de Unstoppable, que Affleck señaló su conexión emocional con la historia y destacando que, “Jennifer es espectacular”.

Affleck continuó, “ [Unstoppable] es otra de las que estamos realmente orgullosos. Creímos en las personas adecuadas [en Small Things Like These] y Unstoppable es otro ejemplo de ello”.

Recientemente, López también se refirió públicamente a su relación con Affleck, durante una entrevista con Nikki Glaser para la revista Interview que se publicó el 9 de octubre.

“Creo que toda mi vida solo he estado intentando decir que soy suficiente, hasta donde estoy ahora, cuando lo sé. Me estoy dando crédito. Le estoy diciendo a esa niña que creció en el Bronx, ‘Lo has hecho realmente bien por ti misma’. No lo hice durante tantos años”, dijo López al medio. “Y ahora creo que, con todo lo que ha pasado en mi vida y en mis relaciones e incluso en mi carrera, es como, date un poco de consuelo y amor. Hemos pasado por muchas cosas que nadie sabe, y has perseverado y te niegas a rendirte y a dejarte caer”.

Hace ya dos meses, aún encontrándose en este proceso de divorcio, una fuente en exclusiva le dijo a Us Weekly que ambos se han mantenido amistosos en medio de su situación actual. “Todavía hay mucho amor entre ellos”, dijo el informante en ese momento.