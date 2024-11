Hijos de ‘La Chilindrina’ la tachan de “ridícula” por querer usar el vestuario de su personaje al morir

María Antonieta de las Nieves, célebre por su personaje de ‘La Chilindrina’, reveló los preparativos que ha dispuesto para el día de su muerte, incluyendo el ataúd en el que descansarán sus restos. Con una actitud serena y optimista, la actriz compartió los detalles sobre su decisión, mostrando que afronta con tranquilidad el momento inevitable.

“Tengo preparado mi ataúd, ya lo busqué y me gustó mucho con vírgenes de Guadalupe, en todos lados. Ya tengo lista la agencia donde me van a velar, ya tengo listo lo que me voy a poner... bueno me van a poner ese día y por supuesto me van a maquillar”.

Hijos de ‘La Chilindrina’ la llaman “ridícula” por querer vestirse de su personaje al fallecer

A pesar de que su deseo es irse con su icónico vestuario de ‘La Chilindrina’, los hijos de María Antonieta de las Nieves no están de acuerdo e incluso le han hecho diversos comentarios críticos sobre su última voluntad, por lo que no se sabe si podrá ser cumplida.

“Ahora yo quiero que sea La Chilindrina la que se muera, porque se va a morir junto conmigo, eso es lo que yo quiero, pero mis hijos no... dicen: ‘No mamá, hasta ese momento vas a hacer de ridícula”, dijo la actriz.

La reacción en redes sociales

Luego de que María Antonieta de las Nieves revelará sus deseos antes de morir, los usuarios no pudieron evitar dar su opinión al respecto, indicando que sus hijos deberían respetar sus decisiones, mientras que otros indicaron que este tipo de preparativos debería normalizarse.

“María Antonieta de las Nieves, totalmente de acuerdo si yo fuera su hijo, mi mamá tiene todo listo para su velorio cajas ropa y un dinero guardado destinado para los gastos a futuro”.

“Si es su deseo los hijos deberían aceptar, el trabajo que hizo de ‘La Chilindrina’ no fue de ridícula, para mí fue la mejor del elenco”.

“Hay que normalizar prepararse para nuestra muerte”.

“Muy bien por usted por dejar todo organizado como ella quiere, así deberíamos de ser todos”.

“Yo también tengo listo todo: Cementerio, urna, iglesia y mi música...es importante estar preparado”.