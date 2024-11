El motivo por el que Selena Gomez baja y sube abruptamente de peso y no es por descuido

Han sido muchas las veces que Selena Gomez ha sido víctima de burlas y críticas por los cambios que ha sufrido físicamente, al aparecer en algunas oportunidades con sobrepeso y otras veces más delgada, situación que llegó a causarle problemas de salud mental ante la ola de comentarios negativos en los que ha quedado envuelta.

La actriz, cantante, empresaria y productora ha conversado en varias oportunidades en cómo se ha alejado de las redes sociales al ser víctima de duras reacciones, sin embargo, con el paso de los años se ha hecho más fuerte y ha contado la verdad sobre los cambios físicos con los que ha tenido que lidiar.

La dura razón por la que Selena Gomez sufre cambios constantes de peso

Para nadie es un secreto el diagnóstico de lupus con el que lidia Selena Gomez desde hace algunos años atrás, el cual la ha llevado a duros momentos como el trasplante de un un riñón y también someterse a tratamientos que la dejan expuesta a aumentos de peso, por lo que ha decidido a hablar sobre el body positive desde su experiencia.

“Me he vuelto insegura. También tengo lupus, así que mi peso fluctúa mucho, tuve que aprender muy temprano a tener la piel gruesa cuando se trata de estas cosas y entender que no importa en absoluto. Es simplemente odioso… Eso en verdad me afectó. Mi peso cambia de un mes para otro. Este tipo de comentarios me llegaron a afectar muchísimo. Es la medicación que tengo que tomar por el resto de mi vida. Depende del mes, para ser honesta”, dijo.

Sin embargo, en las últimas semanas ha sufrido un nuevo cambio al lucir mucho más delgada y esta vez no por culpa de su medicación, sino por padecer SEBO, según ella misma confesó luego de ser fotografiada en el DGA Theater Complex en Los Ángeles para el debut de su nueva película Emilia Pérez durante el Festival de Cine Francés Estadounidense.

“Esto me enferma… Tengo SEBO en el intestino delgado. No me importa que no parezca una figura de palo. Yo no tengo ese cuerpo. Fin de la historia. No, NO soy una víctima. Solo soy humano”, dijo a través de TikTok.

Para el evento la famosa apareció con un vestido negro de pierna dividida hecho de tela fruncida pero varios internautas insinuaron que “ella estaba ocultando su cuerpo de alguna manera”.

Según la Clínica Mayo, SIBO significa sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, que ocurre cuando “el paso de alimentos y productos de desecho en el tracto digestivo” se ralentiza, “creando un caldo de cultivo para las bacterias”.