Belinda intenta besar en la boca a Kenia Os y así reacciona

Belinda y Kenia Os se volvieron tema de conversación en redes sociales tras su cercanía reciente, por lo que incluso surgieron rumores sobre un posible romance entre las cantantes, de tal manera que un video en el que la intérprete de ‘Cactus’ toma a Kenia Os y se prepara para darle un beso, generó revuelo.

Luego del estreno de su colaboración ‘Jackpot’, Belinda y Kenia Os han realizado apariciones públicas que sugieren el inicio de una relación amorosa entre ambas. El fin de semana asistieron juntas al partido entre el Miami Heat y los Washington Wizard, donde se pasearon de la mano por la Arena Ciudad de México.

Más tarde fueron captadas de fiesta en un club nocturno. Lo que más llamó la atención de este encuentro fue la cercanía entre las intérpretes, quienes bailaron sin despegar sus cuerpos, hecho que consolidó un nuevo shippeo en la industria del entretenimiento.

¿Kenia Os rechazó el beso de Belinda?

Así como se viralizaron los videos de las cantantes en la Arena Ciudad de México durante el partido previamente mencionado, y en el que muestran sus pasos de baile en el antro, otro clip en el que cantan su canción ‘Jackpot’ dentro de un auto y la ex de Nodal intenta darle un beso a su compañera, generó un gran número de vistas en internet.

En el video mencionado, Belinda toma de la cabeza a Kenia Os y se acerca apuntando directamente a sus labios, no obstante la intérprete de ‘Malas decisiones’ gira su rostro, evitando ser besada.

Dicha grabación generó diversos comentarios como: “Reina cómo que le volteaste la jeta a Belipop, ¿qué te pasa?”, “Belinda sí quería besos on repeat”, “Esto sí es marketing”, “No te hubieras quitado hermosa”, “Qué bonitas” “Esos besos se reservan en privado, Beli” y “Basta, solo me están emocionado”.