“No vamos a olvidar”: Así es como Ángela Aguilar y hermana de Nodal intentan calmar el escándalo, según fans

El reciente drama entre Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu sigue dando de qué hablar, especialmente tras las polémicas declaraciones de Ángela y las respuestas que estas han generado. Todo comenzó con la entrevista que la cantante concedió a ABC News Live, en la que aseguró que “todas las partes involucradas estaban de acuerdo” con la relación con Christian y que “no hubo corazones rotos”.

“¡Todo el mundo ya se inventa todo! ¿Por qué tengo que decir cosas? Literalmente tienen telenovelas sobre esto (...) Todos estamos felices, somos adultos. Sabemos cómo manejar esta situación. No es como lo que ves en redes sociales. Todas las partes involucradas estaban de acuerdo”, comentó Ángela, intentando apaciguar la polémica. Sin embargo, sus palabras no sentaron bien con Cazzu, quien decidió romper su silencio y desmentir lo dicho.

Fue durante una conversación con el podcast PLP de LuzuTV que la rapera argentina reveló que no estaba enterada de la relación entre Ángela y Nodal hasta tiempo después de su ruptura, y aseguró que las palabras de Ángela pusieron en duda su integridad, generando rumores que impactaron su vida y la de su familia. “Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento de hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas y que yo estaba en pleno conocimiento”, afirmó Cazzu. Luego añadió que si guardó silencio todo este tiempo, fue para reconstruirse y enfocarse en la hija que procreó con Nodal.

Cazzu Christian Nodal salió en defensa de Ángela Aguilar pero terminó peor, según fans (Instagram)

En medio de la creciente tensión, Christian Nodal intentó defender tanto su relación como a Ángela, declarando que nunca le fue infiel a Cazzu y que Ángela siempre ha sido respetuosa. “Yo jamás fui infiel, jamás le haría eso a Julieta, jamás se lo hice. Mi esposa ha sido un mujerón. Siempre me ha respetado a mí, siempre ha respetado a Julieta, siempre ha respetado todos los vínculos. Me ha ayudado incluso a llevar mejor las cosas”, aseguró. Sin embargo, un desliz en su defensa fue interpretado por muchos como un nuevo error pues al intentar explicar la naturaleza de su relación con Ángela, terminó usando la palabra “amante”.

“Mi esposa jamás fue mi amante, jamás hubo ni una conversación. La única plática fue para invitarla al Foro Sol… No estaría orgulloso de una acción como esa, me da mucho coraje estar otra vez en esta posición, pero es lo que hay”, dijo.

Así estarían buscando desviar la atención del escándalo

Ahora, en medio de este nuevo escándalo, tanto Ángela como la hermana de Nodal, Amely González, habrían recurrido a diferentes estrategias en sus redes sociales, de acuerdo con Internautas.

Por un lado, Ángela ha enfocado la atención en su vida profesional, y recientemente fue elogiada por su interpretación de La Llorona en un evento de Día de Muertos en Los Ángeles. En esta ocasión, fue acompañada por la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles bajo la dirección del famoso Gustavo Dudamel, quien incluso escribió en Instagram: “Día de Los Muertos: Noche 1 - con la participación de la increíble Ángela Aguilar”.

Esta presentación fue aplaudida por muchos, pero en redes sociales algunos usuarios criticaron que Ángela fuera la invitada, expresando descontento: “Habiendo tantas cantantes tan increíbles en nuestro México. Qué mala elección”, o “Codéate con mejores personas Gustavo”.

Amely Nodal La hermana de Christian ha estado alejada del escándalo (Instagram)

Por otro lado, Amely González, hermana de Nodal, ha optado por no comentar sobre la controversia directamente y ha preferido compartir un dulce momento en sus redes sociales: una foto de su hijo disfrazado para Halloween, vestido de dragón y sosteniendo una calabaza.

La joven influencer, quien cuenta con más de 420 mil seguidores, ha evitado emitir opinión alguna sobre el conflicto, y muchos han señalado que ni siquiera sigue a Ángela en redes, lo que significaría que no son cercanas.