¡Margot Robbie ya es mamá! Pero un inesperado detalle sobre la llegada de su bebé ha dejado a todos asombrados

Margot Robbie y su esposo, el productor británico Tom Ackerley, han dado la bienvenida a su primer hijo, un varón, en Los Ángeles. La noticia fue confirmada recientemente por The Mail on Sunday, revelando que la actriz australiana de 34 años dio a luz el pasado 17 de octubre, apenas unos días antes de su fecha prevista. Desde entonces, la pareja ha mantenido los detalles en reserva para disfrutar de esta nueva etapa en privado y en familia.

PUBLICIDAD

Se reporta que los padres de ambos, emocionados con el nacimiento, ya están haciendo planes para visitar la ciudad y conocer al nuevo miembro de la familia. Para los padres de Tom, este nieto es especialmente significativo, pues se trata del número doce, un motivo más de alegría para la familia Ackerley, que sigue residiendo en Surrey, Reino Unido, donde él creció.

Margot Robbie y su esposo llevan siete años casados | (Instagram)

La discreción en torno a la vida familiar

Internautas se han sorprendido por la discreción con la que Margot manejó la llegada de su bebé ya que durante el embarazo se mantuvo muy activa, dejándose ver como nunca antes. “¿Cómo que dio a luz hace días y nadie se enteró?”. “Pero si Margot apenas staba en evento hace unos días, y ahora ya dio a luz??”. “Margot Robbie es la definición de discreción”, se lee en redes sociales.

A lo largo del embarazo, la pareja fue muy cuidadosa al evitar revelar detalles, y sus amigos y familiares han respetado su deseo de privacidad. La vida de Margot y Tom sin duda estaría dando un giro completo con la llegada de su pequeño, y el público espera ansioso conocer más detalles de esta etapa de la pareja que, aunque discreta, ha ganado el cariño y respeto de sus seguidores.

Margot Robbie: una estrella en constante movimiento

A lo largo de su embarazo, Margot se mantuvo activa y ocupada en proyectos de su productora LuckyChap Entertainment, que comparte con Ackerley. En septiembre, la pareja asistió a la alfombra roja de My Old Ass, una comedia producida por ambos. Margot, siempre comprometida con su carrera, continuó asistiendo a reuniones y compromisos laborales hasta pocos días antes de dar a luz, siendo vista por última vez en público el 13 de octubre, saliendo de un estudio de edición en Los Ángeles con un vestido negro ajustado que evidenciaba su avanzado estado de embarazo. La actriz aprovechó los últimos días antes de dar a luz para preparar su hogar para la llegada del bebé y relajarse.

Una fuente cercana a la pareja compartió con People que Margot “absolutamente no puede esperar” para experimentar la maternidad. “Margot y Tom han querido ser padres durante mucho tiempo y están muy felices,” añadió la fuente. La pareja incluso disfrutó de una escapada a finales de agosto, un romántico babymoon en Cerdeña, Italia, como última celebración de su vida como pareja antes de recibir a su bebé.

Un amor que comenzó en el set

Margot Robbie y su esposo llevan siete años casados | (Instagram)

Margot y Tom se conocieron en 2013, mientras trabajaban juntos en la película Suite Française. En ese entonces, ella estaba frente a la cámara mientras él era asistente de dirección. La chispa fue inmediata, pero según Margot, la relación comenzó como una amistad que se fue consolidando con el tiempo.

PUBLICIDAD

“Era la chica soltera por excelencia. La idea de una relación me hacía querer vomitar,” confesó Margot en una entrevista con Vogue. “Pero luego esto surgió de la nada. Fuimos amigos por mucho tiempo. Siempre estuve enamorada de él, pero pensaba, ‘Oh, él nunca me correspondería. No seas tonta, Margot. No le digas que te gusta.’ Pero sucedió y de pronto pensé, claro, por supuesto que estamos juntos. Esto tiene todo el sentido del mundo,” relató la actriz sobre los primeros días de su relación.

La pareja, que se mudó a un apartamento compartido en Clapham, Londres, en sus primeros años de relación, contrajo matrimonio en 2016 en una ceremonia privada en Australia. A lo largo de los años, han colaborado en varios proyectos, produciendo títulos populares como la serie de Hulu Dollface a través de su productora LuckyChap Entertainment. Margot y Tom han construido un sólido equipo tanto en su vida profesional como personal, y han hecho de Los Ángeles su hogar.