Los esposos de Angelina Jolie además de Brad Pitt: ¿cuántas veces se ha casado la actriz?

En la vida amorosa de Angelina Jolie, su matrimonio con Brad Pitt es indudablemente uno los momentos cumbres, pero el actor no fue el primer esposo de la reconocida ganadora del Oscar.

PUBLICIDAD

Antes de comenzar su relación sentimental con el también ganador del premio de la Academia, la protagonista de María ya había pasado por el altar con otros dos actores famosos en Hollywood.

¿Quiénes han sido todos los esposos de Angelina Jolie?

¿Quieres saber de quiénes se trata? Solo sigue leyendo para conocer quiénes han sido todos los esposos de la reconocida intérprete de 49 años de edad y algunos detalles de sus matrimonios.

Jonny Lee Miller

Jonny Lee Miller fue el primer esposo de Angelina Jolie. Los actores se conocieron mientras grababan Hackers: piratas de la informática en 1994, pero perdieron el contacto tras la producción.

Se reencontraron tiempo después y comenzaron un vertiginoso romance que los llevó a casarse en una íntima ceremonia civil en 1996. No obstante, terminaron separándose al año siguiente.

El divorcio se oficializó en 1999. “Ni siquiera era una buena amiga porque simplemente estaba ausente”, recordó Jolie a Rolling Stone sobre los últimos momentos de su matrimonio con Miller.

“Salía a dar vueltas en coche y desaparecía o iba a filmar algo y me quedaba en hoteles para siempre y no hacía nada (…). No podía calmarme y simplemente vivir la vida”, admitió a la revista.

PUBLICIDAD

Billy Bob Thornton

El segundo esposo de Jolie fue Billy Bob Thornton . Las estrellas se cruzaron en el set de Fuera de control en 1999. Aunque él estaba comprometido con Laura Dern, comenzaron una intensa relación.

De hecho, se casaron en secreto durante un viaje a Las Vegas en el año 2000. La pareja parecía enamorada y anunciaron su decisión de adoptar un hijo en 2002, pero se separaron meses después.

Jolie siguió adelante con el proceso y adoptó a sola a su hijo Maddox. Su divorcio con Thornton finalizó en 2003. Al respecto, Jolie reflexionó en una entrevista a la revista Vogue en el año 2004.

“Como somos actores, nos vamos durante meses seguidos y crecemos y cambiamos por separado. Creo que un día no teníamos nada en común”, reconoció en ese momento en la conversación.

“Y da miedo, pero creo que puede pasar cuando te involucras y aún no te conoces a ti mismo. Me ha llevado un tiempo madurar, y todavía creo que ni siquiera estoy cerca de eso”, compartió.

Brad Pitt

El tercer esposo de Angelina fue Brad Pitt . Los actores se enamoraron en el set de Sr. y Sra. Smith en 2004. La relación fue un escándalo debido a que Pitt estaba casado con Jennifer Aniston.

Jolie negó que tuvieran una aventura, pero luego de que él se divorciara de Aniston, el romance marchó sobre ruedas. De hecho, a finales de 2005, ya esperaban a su primer bebé juntos, Shiloh.

Pitt adoptó legalmente a los hijos que la actriz había adoptado, Maddox y Zahara. Luego adoptaron juntos a Pax en 2007. Al año siguiente, la famosa dio a luz a sus gemelos, Knox y Vivienne.

En 2012, anunciaron su compromiso y se casaron un par de años después en una íntima ceremonia en su finca Château Miraval en Francia, pero la estrella de Maléfica solicitó el divorcio en 2016.

La disolución del vínculo matrimonial finalizó en 2019, pero todavía mantienen una lucha legal. “Me separé por el bienestar de mi familia”, dijo ella a Vogue India en 2020. “Fue la decisión correcta”.