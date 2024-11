¿Indirecta a Cazzu? Ángela Aguilar reaparece en medio del escándalo y este detalle en su look se roba la atención

Ángela Aguilar ha hecho una nueva aparición en medio de la polémica que generó su entrevista para ABC News y la contundente respuesta que obtuvo por parte de Julieta Cazzuchelli, quien aseguró a ‘PLP’, que la versión que ofreció la joven de 21 años era una mentira, pues no se prestaría a consentir “un plan tan retorcido”.

“Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas, que ellos vienen de una relación de muchos meses antes de que haya sido expuesta. Se sugiere que yo fui parte del plan, lo cual [...] es mentira”, declaró Cazzu a PLP el 31 de octubre.

Esto no es todo, pues Cazzu también reveló cómo fue que se enteró de la relación que Nodal sostenía con Ángela Aguilar, mencionando que lo había hecho de la misma forma que el público, a través de los mismos medios, sumado a un contundente llamado, pidiendo que se respetara su nombre y dejaran de hablar sobre ella y sus sentimientos, además del dolor y corazones rotos que provocó su ruptura con el cantante originario de Caborca, Sonora.

“Se dijo que no se rompió ningún corazón y que aquí nadie sufrió, yo sufrí muchísimo y se rompió más que un corazón, se rompieron muchos corazones, se rompió mucho y fue un proceso muy doloroso y me parece que yo me manejé con muchísimo respeto con todos, sobre todo, porque tengo una hija, que tiene un papá que va a ser siempre su papá”, confesó Cazzu.

Tras contar su versión de la historia, Cazzu se llenó de comentarios de aliento por parte del público, mientras que Christian Nodal y Ángela Aguilar acumularon una serie de mensajes de odio que incrementaron tras el live del cantante intentando aclarar lo que sucedió.

Cazzu entrevista PLP Youtube (Youtube)

Ángela Aguilar reaparece en medio del escándalo con Cazzu

Aunque Ángela Aguilar se ha mantenido en completo silencio tras la contundente respuesta que obtuvo por parte de ‘La Jefa del Trap’, si ha hecho algunas apariciones recientemente, como su presentación junto a la Filarmónica de Los Ángeles y Gustavo Dudamel y una más junto a su hermano Leonardo Aguilar.

Fue su hermano, quien compartió más momentos junto a Gustavo Dudamel, en el que se les vio tomando unos tragos y un corto video donde aparece junto a Leonardo Aguilar, donde ambos posan frente a un espejo en camerinos en el que se puede ver a Ángela arreglar su atuendo compuesto por un abrigo de pelo color café y un conjunto completamente negro, complementado por unos zapatos de plataforma.

Ángela Aguilar junto a su hermano Leonardo Aguiar Instagram: @leonardoaguilaroficial (Instagram: @leonardoaguilaroficial)

El detalle en el look de Ángela Aguilar que no pasó desapercibido

Aunque es un video que dura muy poco, los más observadores no tardaron en analizar cada detalle del clip que Leonardo Aguilar compartió en sus Instagram Stories, fue donde se pudo observar no solo la sonrisa de la cantante, quien presume una actitud regia pese a la ola de críticas que llegaron en su contra tras las confesiones de Cazzu.

El celular de Ángela Aguilar fue lo que terminó robándose la atención, y es que, se alcanza a apreciar que su fondo de pantalla es una romántica foto de ella junto a Nodal, que hubo quienes aseguraron que fue una sutil respuesta a Julieta Cazzuchelli.