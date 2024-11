Cazzu revela como sus amigas la protegieron de Christian Nodal y Ángela Aguilar

En una reciente entrevista con ABC News, Ángela Aguilar reveló que su relación con Christian Nodal comenzó meses antes de hacerse pública, afirmando que, en teoría, todas las partes involucradas estaban al tanto. Sin embargo, Cazzu decidió romper el silencio y desmentir las declaraciones de la cantante mexicana.

PUBLICIDAD

Durante una conversación en el programa PLP de Luzu TV, la rapera argentina expresó que se sentía en la obligación de hablar sobre el tema, ya que consideraba que se habían cruzado límites que no estaba dispuesta a tolerar.

“En este momento se puso en duda mi integridad como persona que la trabajo día con día, se dijo hace poco que yo tenía conocimiento de hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas, que vienen con una relación de muchos meses antes de que haya sido expuesta y que yo estaba en pleno conocimiento, se sugiere que yo formé parte de un plan lo cual me siento en la necesidad de refutar y decir que es mentira”, indicó

Así protegieron las amigas de Cazzu a la cantante

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando Cazzu compartió que su vida dio un giro total tras su separación de Nodal. La rapera argentina confesó que todo lo que ocurrió después representó una etapa muy difícil, tanto para ella como para su hija, Inti.

“Le han hecho mucho daño a mi familia y lo he soportado en silencio porque me parecía lo correcto (...) mi vida cambió de la noche a la mañana y mientras pasaban un montón de cosas: me mudaba, armaba un hogar, seguía mi trabajo y maternaba por primera vez a una bebita de ocho meses en ese momento”, dijo.

La cantante, conocida por éxitos como ‘Nada, Turra y Brinca’, señaló que el apoyo de sus amigas fue fundamental durante su proceso de recuperación. Según explicó, sus amigas se encargaron de protegerla de noticias y comentarios que pudieran afectarla emocionalmente.

“Me refugiaba en mi círculo que desarrollaron planes de la CIA de inteligencia para protegerme de la información, de todo lo que se podía realmente que había muchas cosas de las que no me podían proteger”, señaló.

“A mí cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto. Hubo la pregunta de ‘¿hay alguien más?’ La respuesta fue no, yo me enteré de la relación de ellos de la misma manera en la que se enteró todo el mundo, a través de los mismos medios, de redes, de cosas”, finalizó diciendo la rapera argentina.