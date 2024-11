¿No la soportan? Revelan la razón por la que la reina Camilla está fuera del chat de WhatsApp familiar

Aunque la familia real guarda viejas tradiciones desde hace siglos, sí que es cierto que ha actualizado su estilo de vida con detalles como tener chats de WhatsApp, como cualquier otra persona alrededor del mundo. Sin embargo, la reina Camilla está excluida de esta situación, como reveló recientemente la prensa inglesa.

Esta situación, aunque banal, ha generado curiosidad y especulación sobre las razones detrás de esta ausencia. Y es que por su posición destacada dentro de la monarquía, hasta tendría a su disposición dispositivos de alta gama para mantenerse conectada.

Rey Carlos III / Camila Parker | (Petr David Josek/AP)

¿Por qué la reina Camilla está fuera del chat de WhatsApp familiar?

De acuerdo con Tom Parker Bowles, hijo de Camilla, en Vanidades, la reina Camilla no participa en el chat familiar debido al uso de un teléfono móvil antiguo, específicamente un Nokia, por razones que ella considera son de seguridad y parte de su personalidad.

“Sí, mis hijos, mi hermana y mis primos”, señaló sobre los integrantes del chat familiar de WhatsApp. “Pero mi madre todavía usa un teléfono Nokia antiguo, así que no puede. Creo que es por seguridad”, apuntó.

A pesar de esta exclusión virtual, se destaca que la reina Camilla mantiene contacto con sus seres queridos de formas más tradicionales, como a través de llamadas personales, demostrando su cercanía con su familia.

Además, se ha informado que la madrastra del príncipe William y el príncipe Harry tiene una postura algo reservada respecto al uso de los celulares. En el pasado se ha comentado que cuando sus nietos utilizaban sus teléfonos durante la cena, ella siempre les pide que los guarden para evitar interferencias en el momento familiar.

Incluso, Tom recalcó que cuando desea saber cómo o dónde está su mamá, consume las noticias. “Siempre ha trabajado bastante duro, (por eso) todavía me pasa que llamo a mi madre y no me responde. Miro la televisión (y pienso): ‘¡Ah! Está en Jersey’”, dijo con gracia al respecto.